Суд у США постановив прибрати ім’я Трампа з назви Центру Кеннеді

Федеральний суд у Вашингтоні постановив прибрати ім’я президента США Дональда Трампа з назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, визнавши незаконним рішення керівництва установи про її перейменування.

Окружний суддя Крістофер Купер постановив, що адміністрація Трампа має протягом 14 днів демонтувати всі вивіски з ім’ям президента та вилучити згадки про "Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді" з офіційних матеріалів.

У рішенні суду наголошується, що назва Центру Кеннеді закріплена федеральним законом і може бути змінена лише Конгресом. Суддя дійшов висновку, що рада установи перевищила свої повноваження, коли односторонньо вирішила додати ім’я Трампа до назви культурного закладу.

Купер також тимчасово заблокував плани щодо закриття Центру Кеннеді на час масштабної реконструкції.

На його думку, керівництво установи не врахувало всіх наслідків такого кроку для культурних програм і меморіальної місії центру.

У відповідь Трамп заявив, що працюватиме з Конгресом над передачею центру під інше управління. За його словами, він не зацікавлений у подальшій участі в проєкті, якщо не матиме можливості реалізувати власне бачення реформування установи.

Позов до суду подала конгресвумен від Демократичної партії Джойс Бітті, яка входить до ради Центру Кеннеді. Вона привітала рішення суду, заявивши, що культурна установа належить американському народу, а не окремим політикам.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.