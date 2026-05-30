Неизвестный дрон стал причиной остановки полетов в аэропорту Мюнхена

30 мая в аэропорту Мюнхена были приостановлены полеты после сообщений о возможном пролете дрона.

Неизвестный дрон летал над Мюнхенским аэропортом

Представитель полиции сообщил, что около 9:00 утра два пилота в разных самолетах на взлетно-посадочной полосе сообщили, что наблюдали дрон над аэропортом.

В координации с германской службой управления воздушным движением органы безопасности решили закрыть взлетно-посадочные полосы.

Полеты возобновились около 10:05 утра после того, как службы экстренной помощи не обнаружили угрозы для населения.

Полицейские операции, включая обыск территории полицейским вертолетом, не принесли результатов, — сообщил представитель полиции.

При закрытии более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены в другие аэропорты, сообщил представитель аэропорта.