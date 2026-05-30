Неизвестный дрон стал причиной остановки полетов в аэропорту Мюнхена

30 мая в аэропорту Мюнхена были приостановлены полеты после сообщений о возможном пролете дрона.
Главные тезисы
- 30 мая в аэропорту Мюнхена были приостановлены полеты из-за обнаружения неизвестного дрона на взлетно-посадочной полосе.
- Две взлетно-посадочные полосы были временно закрыты для проверки на возможную угрозу.
Неизвестный дрон летал над Мюнхенским аэропортом
Представитель полиции сообщил, что около 9:00 утра два пилота в разных самолетах на взлетно-посадочной полосе сообщили, что наблюдали дрон над аэропортом.
В координации с германской службой управления воздушным движением органы безопасности решили закрыть взлетно-посадочные полосы.
Полеты возобновились около 10:05 утра после того, как службы экстренной помощи не обнаружили угрозы для населения.
При закрытии более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены в другие аэропорты, сообщил представитель аэропорта.
В октябре 2025 года аэропорт несколько раз закрывался из-за подозрительных дронов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-