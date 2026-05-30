Невідомий дрон став причиною призупинки польотів в аеропорту Мюнхена

30 травня в аеропорту Мюнхена було призупинено польоти після повідомлень про можливий проліт дрона.

Невідомий дрон літав над Мюнхенським аеропортом

Представник поліції повідомив, що близько 9:00 ранку двоє пілотів у різних літаках на злітно-посадковій смузі повідомили, що спостерігали дрон над аеропортом.

У координації з німецькою службою управління повітряним рухом органи безпеки вирішили закрити злітно-посадкові смуги.

Польоти відновилися близько 10:05 ранку, після того, як служби екстреної допомоги не виявили загрози для населення.

Поліцейські операції, включаючи обшук території поліцейським вертольотом, не дали результатів, — повідомив представник поліції.

Під час закриття понад 20 рейсів, які мали приземлитися в Мюнхені, були перенаправлені до інших аеропортів, повідомив представник аеропорту.