Невідомий дрон став причиною призупинки польотів в аеропорту Мюнхена

30 травня в аеропорту Мюнхена було призупинено польоти після повідомлень про можливий проліт дрона.
Головні тези:
- Польоти в аеропорту Мюнхена були призупинені через спостереження двох пілотів за невідомим дроном.
- Служби екстреної допомоги вирішили відновити польоти після перевірок, які не виявили загрози для населення.
Невідомий дрон літав над Мюнхенським аеропортом
Представник поліції повідомив, що близько 9:00 ранку двоє пілотів у різних літаках на злітно-посадковій смузі повідомили, що спостерігали дрон над аеропортом.
У координації з німецькою службою управління повітряним рухом органи безпеки вирішили закрити злітно-посадкові смуги.
Польоти відновилися близько 10:05 ранку, після того, як служби екстреної допомоги не виявили загрози для населення.
Під час закриття понад 20 рейсів, які мали приземлитися в Мюнхені, були перенаправлені до інших аеропортів, повідомив представник аеропорту.
У жовтні 2025 року аеропорт кілька разів закривався через підозрілі дрони.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-