Колапс у найбільших аеропортах Європи — рейси затримуються третій день через кібератаки

Пасажири аеропортів стикаються з черговим днем затримок рейсів по всій Європі, оскільки великі аеропорти ще борються з наслідками кібератаки на компанію, яка розробляє програмне забезпечення для реєстрації та посадки пасажирів.

Масштабна кібератака викликала колапс у найбільших аеропортах Європи

Кілька найбільших аеропортів Європи все ще намагаються відновити нормальну роботу після того, як у п'ятницю кібератака порушила роботу програмного забезпечення для автоматичної реєстрації та посадки пасажирів компанії Collins Aerospace.

Компанія, яка є дочірньою структурою американської аерокосмічної та оборонної компанії RTX, заявила в понеділок, що співпрацює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями та знаходиться на завершальному етапі оновлення, необхідного для відновлення повної функціональності.

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило 22 вересня, що Collins зазнала атаки програм-вимагачів. Це тип кібератаки, під час якої хакери фактично блокують дані та системи, намагаючись отримати викуп від жертви.

Аеропорти в Брюсселі, Дубліні та Берліні також зазнають затримок. Через наслідки кібератаки співробітники авіакомпаній змушені покладатися на ручну обробку даних. Поширити

Представник аеропорту Брюсселя заявив, що Collins Aerospace ще не підтвердила, що система знову є безпечною. У понеділок було скасовано 40 із 277 вильотів та 23 із 277 прильотів.

Представник аеропорту Гітроу заявив, що «переважна більшість рейсів у аеропорту Гітроу виконується у звичайному режимі, хоча реєстрація та посадка на деякі рейси можуть зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай». Там порадили пасажирам перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою в аеропорт і «прибувати не раніше ніж за три години до вильоту для далекомагістральних рейсів і за дві години — для короткомагістральних».

Представник аеропорту Дубліна заявив, що в понеділок не очікується скасування рейсів через проблеми з ІТ, але не виключив такої можливості.