Колапс у найбільших аеропортах Європи — рейси затримуються третій день через кібератаки

Пасажири аеропортів стикаються з черговим днем затримок рейсів по всій Європі, оскільки великі аеропорти ще борються з наслідками кібератаки на компанію, яка розробляє програмне забезпечення для реєстрації та посадки пасажирів.
Головні тези:
- Масштабна кібератака на компанію Collins Aerospace призвела до колапсу у найбільших аеропортах Європи.
- Пасажири стикаються з тривалими затримками рейсів через проблеми з програмним забезпеченням для реєстрації та посадки.
- Аеропорти Брюсселя, Дубліна та Берліна продовжують відновлювати нормальну роботу після кібератаки.
Масштабна кібератака викликала колапс у найбільших аеропортах Європи
Кілька найбільших аеропортів Європи все ще намагаються відновити нормальну роботу після того, як у п'ятницю кібератака порушила роботу програмного забезпечення для автоматичної реєстрації та посадки пасажирів компанії Collins Aerospace.
Компанія, яка є дочірньою структурою американської аерокосмічної та оборонної компанії RTX, заявила в понеділок, що співпрацює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями та знаходиться на завершальному етапі оновлення, необхідного для відновлення повної функціональності.
Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило 22 вересня, що Collins зазнала атаки програм-вимагачів. Це тип кібератаки, під час якої хакери фактично блокують дані та системи, намагаючись отримати викуп від жертви.
Представник аеропорту Брюсселя заявив, що Collins Aerospace ще не підтвердила, що система знову є безпечною. У понеділок було скасовано 40 із 277 вильотів та 23 із 277 прильотів.
Представник аеропорту Гітроу заявив, що «переважна більшість рейсів у аеропорту Гітроу виконується у звичайному режимі, хоча реєстрація та посадка на деякі рейси можуть зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай». Там порадили пасажирам перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою в аеропорт і «прибувати не раніше ніж за три години до вильоту для далекомагістральних рейсів і за дві години — для короткомагістральних».
Представник аеропорту Дубліна заявив, що в понеділок не очікується скасування рейсів через проблеми з ІТ, але не виключив такої можливості.
На фондових ринках акції деяких авіакомпаній впали на початку торгів у понеділок, зокрема акції власника British Airways IAG впали на 1,2%, акції easyJet — на 1,4%, а акції Wizz Air — на 1,1%.
