Коллапс в крупнейших аэропортах Европы — рейсы задерживаются третий день из-за кибератак

Пассажиры аэропортов сталкиваются с очередным днем задержек рейсов по всей Европе, поскольку крупные аэропорты борются с последствиями кибератаки на компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для регистрации и посадки пассажиров.

Масштабная кибератака вызвала коллапс в крупнейших аэропортах Европы

Несколько крупнейших аэропортов Европы по-прежнему пытаются возобновить нормальную работу после того, как в пятницу кибератака нарушила работу программного обеспечения для автоматической регистрации и посадки пассажиров компании Collins Aerospace.

Компания, являющаяся дочерней структурой американской аэрокосмической и оборонной компании RTX, заявила в понедельник, что сотрудничает с четырьмя пострадавшими аэропортами и авиакомпаниями и находится на завершающем этапе обновления, необходимого для восстановления полной функциональности.

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило 22 сентября, что Collins подверглась атаке программ-требителей. Это тип кибератаки, в ходе которого хакеры фактически блокируют данные и системы, пытаясь получить выкуп от жертвы.

Аэропорты в Брюсселе, Дублине и Берлине также подвергаются задержкам. Из-за последствий кибератаки сотрудники авиакомпаний вынуждены полагаться на ручную обработку данных.

Представитель аэропорта Брюсселя заявил, что Collins Aerospace еще не подтвердила, что система снова безопасна. В понедельник было отменено 40 из 277 вылетов и 23 из 277 прилетов.

Представитель аэропорта Гитроу заявил, что «большая часть рейсов в аэропорту Гитроу выполняется в обычном режиме, хотя регистрация и посадка на некоторые рейсы могут занять немного больше времени, чем обычно». Там посоветовали пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт и «прибывать не раньше чем за три часа до вылета для дальнемагистральных рейсов и за два часа для короткомагистральных рейсов».

Представитель аэропорта Дублина заявил, что в понедельник не ожидается отмена рейсов из-за проблем с ИТ, но не исключил такой возможности.