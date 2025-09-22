Коллапс в крупнейших аэропортах Европы — рейсы задерживаются третий день из-за кибератак

Пассажиры аэропортов сталкиваются с очередным днем задержек рейсов по всей Европе, поскольку крупные аэропорты борются с последствиями кибератаки на компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для регистрации и посадки пассажиров.
Главные тезисы
- Масштабная кибератака на компанию, разрабатывающую программное обеспечение для авиационных процессов, привела к коллапсу в аэропортах Европы.
- Пассажиры сталкиваются с длительными задержками рейсов из-за проблем с программным обеспечением для автоматической регистрации и посадки.
- Аэропорты Брюсселя, Дублина и Берлина активно работают над восстановлением нормального режима после кибератаки.
Масштабная кибератака вызвала коллапс в крупнейших аэропортах Европы
Несколько крупнейших аэропортов Европы по-прежнему пытаются возобновить нормальную работу после того, как в пятницу кибератака нарушила работу программного обеспечения для автоматической регистрации и посадки пассажиров компании Collins Aerospace.
Компания, являющаяся дочерней структурой американской аэрокосмической и оборонной компании RTX, заявила в понедельник, что сотрудничает с четырьмя пострадавшими аэропортами и авиакомпаниями и находится на завершающем этапе обновления, необходимого для восстановления полной функциональности.
Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило 22 сентября, что Collins подверглась атаке программ-требителей. Это тип кибератаки, в ходе которого хакеры фактически блокируют данные и системы, пытаясь получить выкуп от жертвы.
Представитель аэропорта Брюсселя заявил, что Collins Aerospace еще не подтвердила, что система снова безопасна. В понедельник было отменено 40 из 277 вылетов и 23 из 277 прилетов.
Представитель аэропорта Гитроу заявил, что «большая часть рейсов в аэропорту Гитроу выполняется в обычном режиме, хотя регистрация и посадка на некоторые рейсы могут занять немного больше времени, чем обычно». Там посоветовали пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт и «прибывать не раньше чем за три часа до вылета для дальнемагистральных рейсов и за два часа для короткомагистральных рейсов».
Представитель аэропорта Дублина заявил, что в понедельник не ожидается отмена рейсов из-за проблем с ИТ, но не исключил такой возможности.
На фондовых рынках акции некоторых авиакомпаний упали в начале торгов в понедельник, в том числе акции владельца British Airways IAG упали на 1,2%, акции easyJet — на 1,4%, а акции Wizz Air — на 1,1%.
