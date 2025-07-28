Кибератака на "Аэрофлот" — компания потеряла до 50 млн долл
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Кибератака на "Аэрофлот" — компания потеряла до 50 млн долл

кибератака
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Источник:  online.ua

Хакерская группировка Silent Crow заявила о полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры "Аэрофлота" в результате "длительной и масштабной операции". Российский авиаперевозчик отменяет рейсы. Эксперты оценивают ущерб от кибератаки в сумме до 50 млн долл.

Главные тезисы

  • Атака хакерской группировки Silent Crow привела к полному уничтожению внутренней IT-инфраструктуры «Аэрофлота».
  • Ущерб от кибератаки оценивается в 50 млн долл, причем восстановление может занять до полугода.
  • Хакеры получили доступ к базам данных и другим ценным ресурсам авиакомпании, уничтожив около 7000 серверов.

"Аэрофлоту" понадобится полгода для восстановления после кибератаки

Хакеры утверждают, что вместе с группировкой Киберпартизаны BY в течение года находились внутри корпоративной сети российской авиакомпании и смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов.

По их словам, они получили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также скопировали данные по прослушиванию серверов и системам наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации хакеры оценили в 12 ТВ баз данных, 8TB файлов из Windows Share и 2TB корпоративной почты.

Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление потребует, вероятно, десятков миллионов долларов. Убытки — стратегические.

Свою операцию хакеры назвали "посланием" для российских силовиков и организаций, "неспособных защитить ключевую инфраструктуру".

До этого Silent Crow взламывала "Ростелеком" и Росрегистр и выкладывала в сеть данные россиян.

Отмечается, что к моменту публикации перевозчик уже отменил 42 рейса из Шереметьева и обратно. В аэропорту собрались толпы пассажиров, которым «Аэрофлот» пообещал вернуть деньги за билеты «в ближайшие 10 дней».

По оценкам экспертов, "Аэрофлот" потерял от 10 до 50 млн долл в результате хакерской атаки. Восстановление баз данных может занять до полугода.

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