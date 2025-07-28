Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 40 рейсов — в чем причина

Российский "Аэрофлот" атаковали белорусские хакеры: в московском аэропорту "Шереметьево" очередной транспортный коллапс. Хотя в авиакомпании заявили просто о сбое в информационных системах.
Главные тезисы
- Сбой информационных систем «Аэрофлота» привел к отмене более 40 рейсов и транспортному коллапсу в аэропорту «Шереметьево».
- Хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY утверждают, что уничтожили около 7000 серверов компании, получив доступ к базе данных перелетов и личной информации сотрудников.
- Специалисты работают над восстановлением работы с обслуживанием, но компания не разгласила официальную причину сбоя информационных систем.
Коллапс российского "Аэрофлота": что известно
28 июля крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" заявила о сбое в своих информационных системах, из-за чего отменены рейсы в ряд городов
В результате ожидается корректировка расписания для некоторых рейсов, включая задержки и отмены.
По словам компании, специалисты работают над возобновлением работы с обслуживанием. В то же время, там не объявили причины сбоя и его масштабы.
Впоследствии Аэрофлот сообщил об отмене 42 рейсов, в том числе в Минск, Ереван, Санкт-Петербург "из-за сбоя информационных систем".
Тем временем хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что уничтожили IT-инфраструктуру "Аэрофлота".
По их словам, операцию готовили в течение года: проникли во внутреннюю сеть компании, получили доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.
Также хакеры утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов компании.
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