Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 40 рейсов — в чем причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 40 рейсов — в чем причина

коллапс
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский "Аэрофлот" атаковали белорусские хакеры: в московском аэропорту "Шереметьево" очередной транспортный коллапс. Хотя в авиакомпании заявили просто о сбое в информационных системах.

Главные тезисы

  • Сбой информационных систем «Аэрофлота» привел к отмене более 40 рейсов и транспортному коллапсу в аэропорту «Шереметьево».
  • Хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY утверждают, что уничтожили около 7000 серверов компании, получив доступ к базе данных перелетов и личной информации сотрудников.
  • Специалисты работают над восстановлением работы с обслуживанием, но компания не разгласила официальную причину сбоя информационных систем.

Коллапс российского "Аэрофлота": что известно

28 июля крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" заявила о сбое в своих информационных системах, из-за чего отменены рейсы в ряд городов

В результате ожидается корректировка расписания для некоторых рейсов, включая задержки и отмены.

По словам компании, специалисты работают над возобновлением работы с обслуживанием. В то же время, там не объявили причины сбоя и его масштабы.

Впоследствии Аэрофлот сообщил об отмене 42 рейсов, в том числе в Минск, Ереван, Санкт-Петербург "из-за сбоя информационных систем".

Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены или задержаны, пассажиры часами стоят в очередях даже на выход из терминала.

Тем временем хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что уничтожили IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

По их словам, операцию готовили в течение года: проникли во внутреннюю сеть компании, получили доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.

Также хакеры утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов компании.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры совершили самую большую криптокражу в истории с биржи Bybit
хакер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов. В российских аэропортах застряли более 60 тыс пассажиров
Москва
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов. В аэропортах России отменено почти 100 рейсов — видео
аэропорт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?