Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 40 рейсов — в чем причина

Российский "Аэрофлот" атаковали белорусские хакеры: в московском аэропорту "Шереметьево" очередной транспортный коллапс. Хотя в авиакомпании заявили просто о сбое в информационных системах.

Коллапс российского "Аэрофлота": что известно

28 июля крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" заявила о сбое в своих информационных системах, из-за чего отменены рейсы в ряд городов

В результате ожидается корректировка расписания для некоторых рейсов, включая задержки и отмены.

По словам компании, специалисты работают над возобновлением работы с обслуживанием. В то же время, там не объявили причины сбоя и его масштабы.

Впоследствии Аэрофлот сообщил об отмене 42 рейсов, в том числе в Минск, Ереван, Санкт-Петербург "из-за сбоя информационных систем".

Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены или задержаны, пассажиры часами стоят в очередях даже на выход из терминала. Поделиться

Тем временем хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что уничтожили IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

По их словам, операцию готовили в течение года: проникли во внутреннюю сеть компании, получили доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.

Также хакеры утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов компании.