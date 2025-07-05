Атака дронов. В аэропортах России отменено почти 100 рейсов — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Атака дронов. В аэропортах России отменено почти 100 рейсов — видео

аэропорт
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Источник:  online.ua

В российских аэропортах 5 июля из-за угрозы атак дронами возник коллапс. Только в Москве и Питере отменены почти 100 рейсов, и еще сотни перенесены.

Главные тезисы

  • В аэропортах России 5 июля произошел коллапс из-за угрозы атак дронами, приведя к отмене почти 100 рейсов.
  • Ситуация наиболее тяжелая в подмосковном аэропорту Шереметьево, где было задержано более 170 рейсов и отменено почти 50.

Коллапс в аэропортах России: что известно

Самая тяжелая ситуация в подмосковном аэропорту Шереметьево. Там было задержано более 170 рейсов и почти 50 отменено.

В результате этого возникли столпотворения, которые находятся, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт.

Кроме того, пассажиров из прибывших самолетов не выпускают из салона. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.

Не лучше ситуация и в питерском аэропорту "Пулково". Там отменены более 30 рейсов, еще около 100 задержаны.

Более того, аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево", вернулся обратно в Москву.

Также задержка и отмена рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, летевших на столицу РФ.

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