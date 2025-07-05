Атака дронов. В аэропортах России отменено почти 100 рейсов — видео

В российских аэропортах 5 июля из-за угрозы атак дронами возник коллапс. Только в Москве и Питере отменены почти 100 рейсов, и еще сотни перенесены.
Главные тезисы
- В аэропортах России 5 июля произошел коллапс из-за угрозы атак дронами, приведя к отмене почти 100 рейсов.
- Ситуация наиболее тяжелая в подмосковном аэропорту Шереметьево, где было задержано более 170 рейсов и отменено почти 50.
Коллапс в аэропортах России: что известно
Самая тяжелая ситуация в подмосковном аэропорту Шереметьево. Там было задержано более 170 рейсов и почти 50 отменено.
В результате этого возникли столпотворения, которые находятся, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт.
Кроме того, пассажиров из прибывших самолетов не выпускают из салона. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.
Не лучше ситуация и в питерском аэропорту "Пулково". Там отменены более 30 рейсов, еще около 100 задержаны.
Также задержка и отмена рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.
Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, летевших на столицу РФ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-