Атака дронів. В аеропортах Росії скасовано майже 100 рейсів — відео
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Атака дронів. В аеропортах Росії скасовано майже 100 рейсів — відео

аеропорт
Джерело:  online.ua

У російських аеропортах 5 липня через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

Головні тези:

  • У російських аеропортах через загрозу атак дронами скасовано майже 100 рейсів.
  • Найважча ситуація у підмосковному аеропорту Шереметьєво.
  • Пасажири змушені витримувати стовпотворіння та довгі затримки, не маючи вільних місць навіть у кафе та бізнес-залах.

Колапс в аеропортах Росії: що відомо

Найважча ситуація у підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.

У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салону. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.

Не краща ситуація і в пітерському аеропорту "Пулково". Там скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано.

Ба більше, аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. У зв'язку з цим один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", — назад повернувся до Москви.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ.

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