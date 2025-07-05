Атака дронів. В аеропортах Росії скасовано майже 100 рейсів — відео

У російських аеропортах 5 липня через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.
Головні тези:
- У російських аеропортах через загрозу атак дронами скасовано майже 100 рейсів.
- Найважча ситуація у підмосковному аеропорту Шереметьєво.
- Пасажири змушені витримувати стовпотворіння та довгі затримки, не маючи вільних місць навіть у кафе та бізнес-залах.
Колапс в аеропортах Росії: що відомо
Найважча ситуація у підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.
У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.
Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салону. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.
Не краща ситуація і в пітерському аеропорту "Пулково". Там скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано.
Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.
Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ.
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