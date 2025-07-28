Російська авіакомпанія "Аерофлот" скасувала понад 40 рейсів — у чому причина
Категорія
Події
Дата публікації

Російська авіакомпанія "Аерофлот" скасувала понад 40 рейсів — у чому причина

аеропорт
Джерело:  online.ua

Російський «Аерофлот» атакували білоруські хакери: у московському аеропорту «Шереметьєво» черговий транспортний колапс. Хоча в авіакомпанії заявили просто про збій в інформаційних системах.

Головні тези:

  • 28 липня російська авіакомпанія «Аерофлот» оголосила про збій у своїх інформаційних системах, який спричинив скасування понад 40 рейсів до різних міст.
  • Пасажири стикалися з годинними чергами та затримками в аеропорту «Шереметьєво» через транспортний колапс у результаті інциденту.
  • Відомо, що хакерські угруповання Silent Crow і «Кіберпартизани BY» заявили про знищення інфраструктури «Аерофлоту», включаючи сервери та бази даних.

Колапс російського “Аерофлоту”: що відомо

28 липня найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст

У результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, включаючи затримки та скасування.

За словами компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.

Згодом Аерофлот повідомив про скасування 42 рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван, Санкт-Петербург "через збій інформаційних систем".

Десятки рейсів «Аерофлоту» скасовано або затримано, пасажири годинами стоять у чергах навіть на вихід із термінала.

Тим часом хакерські угруповання Silent Crow і «Кіберпартизани BY» заявили, що знищили IT-інфраструктуру «Аерофлоту».

За їхніми словами, операцію готували впродовж року: проникли до внутрішньої мережі компанії, отримали доступ до бази даних перельотів, систем моніторингу персоналу та записів внутрішніх телефонних розмов.

Також хакери стверджують, що знищили приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів компанії.

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