Російська авіакомпанія "Аерофлот" скасувала понад 40 рейсів — у чому причина

Російський «Аерофлот» атакували білоруські хакери: у московському аеропорту «Шереметьєво» черговий транспортний колапс. Хоча в авіакомпанії заявили просто про збій в інформаційних системах.
Головні тези:
- 28 липня російська авіакомпанія «Аерофлот» оголосила про збій у своїх інформаційних системах, який спричинив скасування понад 40 рейсів до різних міст.
- Пасажири стикалися з годинними чергами та затримками в аеропорту «Шереметьєво» через транспортний колапс у результаті інциденту.
- Відомо, що хакерські угруповання Silent Crow і «Кіберпартизани BY» заявили про знищення інфраструктури «Аерофлоту», включаючи сервери та бази даних.
Колапс російського “Аерофлоту”: що відомо
28 липня найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст
У результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, включаючи затримки та скасування.
За словами компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.
Згодом Аерофлот повідомив про скасування 42 рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван, Санкт-Петербург "через збій інформаційних систем".
Тим часом хакерські угруповання Silent Crow і «Кіберпартизани BY» заявили, що знищили IT-інфраструктуру «Аерофлоту».
За їхніми словами, операцію готували впродовж року: проникли до внутрішньої мережі компанії, отримали доступ до бази даних перельотів, систем моніторингу персоналу та записів внутрішніх телефонних розмов.
Також хакери стверджують, що знищили приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів компанії.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-