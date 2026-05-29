Армия РФ попала в "список позора" ООН из-за сексуальных преступлений против украинцев

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник считает историческим событием внесение генсеком Антониу Гутеррешем российской армии в «список позора» - перечень вооруженных сил, систематически совершающих преступления сексуального насилия.

Главные тезисы

  • Российская армия внесена в «список позора» ООН за систематические сексуальные преступления против украинцев.
  • Исторический шаг генсека ООН влечет привлечение России к ответственности за военные преступления.

Армия РФ попала в "список позора" ООН: что это значит

Об этом постпред заявил в видео, размещенном в Facebook.

Российская армия — в черном списке позора ООН! Наконец-то!

По его словам, «сегодня действительно исторический день для Украины и украинцев на пути к привлечению России к ответственности за военные преступления».

Это "большая победа нашей отечественной дипломатии, нашей команды", подчеркнул он.

Это важный аргумент, который дает нам новую силу еще более активно продвигать наши интересы и банить Россию в ООН.

Украинская сторона регулярно информировала спецпредставительницу генсека по вопросам сексуального насилия, связанного с конфликтами, Прамилу Паттен о многочисленных преступлениях россиян, совершенных против украинских женщин и мужчин, в том числе военных, переживших российский плен.

Теперь Россия будет фигурировать в обоих «списках позора» ООН — о нарушении прав детей в вооруженных конфликтах и сексуальном насилии, связанном с конфликтами.

Гутерреш 29 мая обнародовал ежегодный доклад о преступлениях сексуального насилия во время вооруженных конфликтов, в который включена российская армия и связанные с ней военные формирования.

«Список позора» содержит перечень вооруженных сил, в отношении которых существуют достоверные основания полагать, что они систематически совершают преступления сексуального насилия.

В прошлом году Гутерреш зафиксировал резкий рост количества грубых нарушений прав детей в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины и в третий раз внес российскую армию в соответствующий «список позора» в отношении детей в вооруженных конфликтах.

