Армія РФ потрапила до "списку ганьби" ООН через сексуальні злочини проти українців

Постпред України при ООН Андрій Мельник вважає історичною подію внесення генсеком Антоніу Гутеррешем російської армії до «списку ганьби» - переліку збройних сил, які систематично вчиняють злочини сексуального насильства.

Армія РФ потрапила до “списку ганьби” ООН: що це означає

Про це постпред заявив у відео, розміщеному у Фейсбуці.

Російська армія — у чорному списку ганьби ООН! Нарешті!

За його словами, «сьогодні справді історичний день для України та українців на шляху до притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини».

Це «велика перемога нашої вітчизняної дипломатії, нашої команди», наголосив він.

Це важливий аргумент, який дає нам нову силу ще активніше просувати наші інтереси та банити Росію в ООН.

Українська сторона регулярно інформувала спецпредставницю генсека з питань сексуального насильства, повʼязаного з конфліктами, Прамілу Паттен про численні злочини росіян, скоєні проти українських жінок та чоловіків, зокрема військових, які пережили російський полон.

Відтепер Росія фігуруватиме в обох «списках ганьби» ООН — щодо порушення прав дітей у збройних конфліктах та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами.

Гутерреш 29 травня оприлюднив щорічну доповідь про злочини сексуального насильства під час збройних конфліктів, до якої включено російську армію та повʼязані з нею воєнні формування.

«Список ганьби» містить перелік збройних сил, стосовно яких існують достовірні підстави вважати, що вони систематично вчиняють злочини сексуального насильства.

Торік Гутерреш зафіксував різке зростання кількості грубих порушень прав дітей у ході збройної агресії РФ проти України та втретє вніс російську армію до відповідного «списку ганьби» стосовно дітей у збройних конфліктах.