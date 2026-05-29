Китай активно готовится к ядерной войне с США

Как удалось узнать редакции Reuters, китайские власти возводят в отдаленной пустыне большой военный комплекс, который, вероятнее всего, является важной частью подготовки Пекина к потенциальному ядерному удару со стороны США.

Китай допускает вероятность ядерной войны с США

Глава КНР Си Цзиньпин имеет вполне конкретную цель — он хочет, чтобы ни один американский первый удар по ядерному арсеналу Китая не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар.

Спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении СМИ, свидетельствуют о том, что китайские власти активно строят разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи рядом с изолированными ядерными шахтами.

Что важно понимать, именно там и хранятся ракеты китайской армии с самой большой дальностью полета.

Согласно данным журналистов, в целом Китай успел построить уже более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения на северо-западе, неподалеку от ядерного шахтного поля Хами.