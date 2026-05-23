Перехитрить Трампа. Китай отменил пошлины на товары из стран Африки
Странам Африки по возвращении Дональда Трампа на пост президента США стало сложнее экспортировать свою продукцию в Америку из-за пошлин. Однако Китай увидел в этих трудностях возможность.

Главные тезисы

  • Отмена пошлин Китаем на товары из стран Африки способствует увеличению экспорта и влияния на континенте.
  • Инициатива Китая контрастирует с подходом администрации Трампа, что создает новые динамики в мировой экономике.

В частности, с 1 мая Пекин упразднил пошлины на все товары из 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте.

Теперь все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлины из всех стран, кроме крохотной Эсватины, поддерживающей дипломатические отношения с Тайванем.

По мнению аналитиков, этот шаг может еще больше приблизить население Африки и огромные минеральные ресурсы к Китаю.

Согласно WSJ, многие африканские лидеры и граждане положительно восприняли заявление Пекина и видят в Китае образец для подражания в его усилиях по выводу сотен миллионов людей из нищеты.

Также издание пишет, что этот шаг, сделанный Китаем, может обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан.

Кроме того, он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Инициатива Пекина резко контрастирует с подходом администрации Трампа к странам, которые он назвал "странами-мусорниками".

В частности, в 2025 году США ввели пошлины в размере 30% на ЮАР, наибольшую экономику континента, и 15% на богатую полезными ископаемыми Демократическую Республику Конго.

Затем Трамп ввел пошлины в размере 10% на все страны, но законность его действий до сих пор находится на рассмотрении суда.

Резюмируя, WSJ отмечает, что инициатива Китая по введению нулевых таможенных пошлин может позволить стране вернуть часть утраченных позиций в Африке. Такая политика дает Пекину альтернативный способ расширения своего экономического влияния.

