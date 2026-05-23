Перехитрить Трампа. Китай отменил пошлины на товары из стран Африки

Странам Африки по возвращении Дональда Трампа на пост президента США стало сложнее экспортировать свою продукцию в Америку из-за пошлин. Однако Китай увидел в этих трудностях возможность.

Китай отменил пошлины на товары из стран Африки

В частности, с 1 мая Пекин упразднил пошлины на все товары из 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте.

Теперь все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлины из всех стран, кроме крохотной Эсватины, поддерживающей дипломатические отношения с Тайванем.

По мнению аналитиков, этот шаг может еще больше приблизить население Африки и огромные минеральные ресурсы к Китаю.

Согласно WSJ, многие африканские лидеры и граждане положительно восприняли заявление Пекина и видят в Китае образец для подражания в его усилиях по выводу сотен миллионов людей из нищеты.

Также издание пишет, что этот шаг, сделанный Китаем, может обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан.

Кроме того, он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Инициатива Пекина резко контрастирует с подходом администрации Трампа к странам, которые он назвал "странами-мусорниками".

В частности, в 2025 году США ввели пошлины в размере 30% на ЮАР, наибольшую экономику континента, и 15% на богатую полезными ископаемыми Демократическую Республику Конго.

Затем Трамп ввел пошлины в размере 10% на все страны, но законность его действий до сих пор находится на рассмотрении суда.