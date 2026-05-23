Перехитрить Трампа. Китай отменил пошлины на товары из стран Африки

Странам Африки по возвращении Дональда Трампа на пост президента США стало сложнее экспортировать свою продукцию в Америку из-за пошлин. Однако Китай увидел в этих трудностях возможность.
Главные тезисы
- Отмена пошлин Китаем на товары из стран Африки способствует увеличению экспорта и влияния на континенте.
- Инициатива Китая контрастирует с подходом администрации Трампа, что создает новые динамики в мировой экономике.
Китай отменил пошлины на товары из стран Африки
В частности, с 1 мая Пекин упразднил пошлины на все товары из 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте.
Теперь все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлины из всех стран, кроме крохотной Эсватины, поддерживающей дипломатические отношения с Тайванем.
По мнению аналитиков, этот шаг может еще больше приблизить население Африки и огромные минеральные ресурсы к Китаю.
Также издание пишет, что этот шаг, сделанный Китаем, может обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан.
Кроме того, он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.
Инициатива Пекина резко контрастирует с подходом администрации Трампа к странам, которые он назвал "странами-мусорниками".
В частности, в 2025 году США ввели пошлины в размере 30% на ЮАР, наибольшую экономику континента, и 15% на богатую полезными ископаемыми Демократическую Республику Конго.
Затем Трамп ввел пошлины в размере 10% на все страны, но законность его действий до сих пор находится на рассмотрении суда.
