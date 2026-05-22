В Мали повстанцы впервые сбили шахед РФ с китайскими компонентами
На севере Малые повстанцы 18 мая сбили российский ударный беспилотник Shahed-136 (Гарпия-А1), который использовали связанные с РФ наемники. Дрон содержал электронику китайских компаний и компоненты иностранного производства.

Главные тезисы

  • Событие в Мали - первый случай сбития российского беспилотного аппарата с китайскими компонентами, что свидетельствует о широком использовании dual-use технологий в военной сфере.
  • Россия активно переносит военные технологии и инструменты в другие регионы, включая в Африку, используя в основном dual-use компоненты, содержащиеся в сбитом дроне.

В Мали впервые сбили российский шахед с китайскими компонентами

Об этом сообщил уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

18 мая на севере Малые повстанцы сбили российский ударный дрон Shahed-136 (Гарпия-А1), который использовался для поддержки связанных с РФ наемников в регионе. Это первый подтвержденный случай применения такого БПЛА в Сахеле.

Власюк уточнил, что речь идет о новой модификации серии "КК" с воздушным подрывом боевой части.

Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы, в частности, в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, продолжающих беспрепятственно попадать на российское производство.

Он также отметил, что в дроне, сбитом в Мали, были компоненты (микросхемы, транзисторы, диоды и реле) китайских компаний Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial. Также использовались детали STMicroelectronics.

По его словам, это обычная гражданская электроника, которую можно найти на открытом рынке.

В то же время, эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет против Украины.

История из Мали показывает, насколько быстро технологии dual-use превращаются в инструмент экспорта войны. Пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство БПЛА и дальше будет масштабироваться вместе с географией их применения.

