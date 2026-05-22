В Мали повстанцы впервые сбили шахед РФ с китайскими компонентами

На севере Малые повстанцы 18 мая сбили российский ударный беспилотник Shahed-136 (Гарпия-А1), который использовали связанные с РФ наемники. Дрон содержал электронику китайских компаний и компоненты иностранного производства.
Главные тезисы
- Событие в Мали - первый случай сбития российского беспилотного аппарата с китайскими компонентами, что свидетельствует о широком использовании dual-use технологий в военной сфере.
- Россия активно переносит военные технологии и инструменты в другие регионы, включая в Африку, используя в основном dual-use компоненты, содержащиеся в сбитом дроне.
В Мали впервые сбили российский шахед с китайскими компонентами
Об этом сообщил уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.
Власюк уточнил, что речь идет о новой модификации серии "КК" с воздушным подрывом боевой части.
Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы, в частности, в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, продолжающих беспрепятственно попадать на российское производство.
Он также отметил, что в дроне, сбитом в Мали, были компоненты (микросхемы, транзисторы, диоды и реле) китайских компаний Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial. Также использовались детали STMicroelectronics.
По его словам, это обычная гражданская электроника, которую можно найти на открытом рынке.
В то же время, эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет против Украины.
