Западные компоненты 2025 года производства содержат сбитые над Украиной шахеды

Россия усиливает атаки на украинские города и продолжает находить доступ к западным технологиям для изготовления дронов.
Главные тезисы
- Россия использует дроны с компонентами 2025 производства западных стран во время атак на украинские города.
- Украина усиливает санкционное давление и контроль над экспортом, чтобы предотвратить доступ России к западным технологиям.
Российские шахеды содержат новые западные элементы
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии журналистам.
Для ударов массово применяются "шахеды", а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.
По его словам, в новых образцах беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 производства Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании.
В частности впервые зафиксировали новый элемент — блок активации Transit Brd. Также продолжают фиксировать детали STMielectronics, несмотря на призывы к компании контролировать свои продажи.
В то же время, есть и результаты. В новых образцах дронов практически отсутствуют компоненты из Нидерландов, являющиеся прямым доказательством эффективной системной работы с партнерами.
По оценкам Власюка, в этом году дальнобойные санкции уже стоили России не менее 7 млрд долл. потерь.
В настоящее время специалисты работают над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций.
Наш подход прост — перекрывать доступ к используемым в войне технологиям и параллельно уменьшать ресурсы, за счет которых эта война ведется.
