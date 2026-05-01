Западные компоненты 2025 года производства содержат сбитые над Украиной шахеды
Западные компоненты 2025 года производства содержат сбитые над Украиной шахеды

Источник:  РБК Украина

Россия усиливает атаки на украинские города и продолжает находить доступ к западным технологиям для изготовления дронов.

Главные тезисы

  • Россия использует дроны с компонентами 2025 производства западных стран во время атак на украинские города.
  • Украина усиливает санкционное давление и контроль над экспортом, чтобы предотвратить доступ России к западным технологиям.

Российские шахеды содержат новые западные элементы

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии журналистам.

Как отметил Власюк, в течение последних дней Россия не снижает интенсивности атак по украинским городам. Под ударами неприятеля оказались Одесса, Днепр, Винница, Тернополь и Харьков.

Для ударов массово применяются "шахеды", а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.

По его словам, в новых образцах беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 производства Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании.

В частности впервые зафиксировали новый элемент — блок активации Transit Brd. Также продолжают фиксировать детали STMielectronics, несмотря на призывы к компании контролировать свои продажи.

Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения. Именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы снабжения.

В то же время, есть и результаты. В новых образцах дронов практически отсутствуют компоненты из Нидерландов, являющиеся прямым доказательством эффективной системной работы с партнерами.

По оценкам Власюка, в этом году дальнобойные санкции уже стоили России не менее 7 млрд долл. потерь.

В настоящее время специалисты работают над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций.

Наш подход прост — перекрывать доступ к используемым в войне технологиям и параллельно уменьшать ресурсы, за счет которых эта война ведется.

