Західні компоненти 2025 року виробництва містять збиті над Україною шахеди

Росія посилює атаки на українські міста та продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів.
Головні тези:
- Продовжуючи атаки на українські міста, Росія активно використовує дрони з компонентами 2025 року виробництва західних країн.
- Україна долучається до запобігання доступу Росії до західних технологій через посилення санкційного тиску та контроль над експортом продукції.
Російські шахеди містять нові західні елементи
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам.
Для ударів масово застосовуються "шахеди", а по Харкову додатково використовуються дрони типу V2U.
За його словами, в нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії.
Зокрема, вперше зафіксували новий елемент — блок активації Transit Brd. Також продовжують фіксувати деталі STMielectronics попри заклики до компанії контролювати свої продажі.
Водночас є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами.
За оцінками Власюка, цього року далекобійні санкції вже коштували Росії щонайменше 7 млрд дол втрат.
Наразі фахівці працюють над формуванням переліку критичного обладнання для нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій.
Наш підхід простий — перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, за рахунок яких ця війна ведеться.
