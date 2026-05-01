Західні компоненти 2025 року виробництва містять збиті над Україною шахеди
Росія посилює атаки на українські міста та продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів.

  • Продовжуючи атаки на українські міста, Росія активно використовує дрони з компонентами 2025 року виробництва західних країн.
  • Україна долучається до запобігання доступу Росії до західних технологій через посилення санкційного тиску та контроль над експортом продукції.

Російські шахеди містять нові західні елементи

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам.

Як зазначив, Власюк, протягом останніх днів Росія не знижує інтенсивності атак по українських містах. Під ударами ворога опинилися Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків.

Для ударів масово застосовуються "шахеди", а по Харкову додатково використовуються дрони типу V2U.

За його словами, в нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії.

Зокрема, вперше зафіксували новий елемент — блок активації Transit Brd. Також продовжують фіксувати деталі STMielectronics попри заклики до компанії контролювати свої продажі.

Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання.

Водночас є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами.

За оцінками Власюка, цього року далекобійні санкції вже коштували Росії щонайменше 7 млрд дол втрат.

Наразі фахівці працюють над формуванням переліку критичного обладнання для нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій.

Наш підхід простий — перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, за рахунок яких ця війна ведеться.

