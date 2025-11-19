Удар РФ по Тернополю. Крилаті ракети Х-101 містили іноземні компоненти

У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ.
Головні тези:
- Російські крилаті ракети Х-101 влучили в житлові будинки у Тернополі, використовуючи іноземні компоненти.
- Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють факти терористичного акту російської сторони.
- Компоненти та комплектуючі крилатих ракет мають іноземних виробників, в тому числі з США, Китаю, Тайваню, Німеччини та Нідерландів.
Росія ударила по багатоповерхівках Тернополя ракетами з іноземними деталями
Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.
За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших.
Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.
