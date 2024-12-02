РФ атакувала Тернопіль — загинула людина, ще 3 поранено

Російські військові ударили безпілотником по Тернополю. Внаслідок атаки загинула людина та поранено ще трьох, пошкоджено житловий будинок, школу та 20 автомобілів.

Росія атакувала Тернопіль

Як повідомляє ДСНС, уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Фото — ДСНС

Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Фото — ДСНС

На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.

Попередні атаки РФ на Тернопіль

26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю. Зокрема окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки у Тернополі та інших населених пунктах було відсутнє стабільне електропостачання. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонували, їх робота підтримувалась генераторами.

Також у Тернополі не курсували тролейбуси. Їм на заміну вийшли на маршрути автобуси.