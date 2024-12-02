РФ атакувала Тернопіль — загинула людина, ще 3 поранено

Російські військові ударили безпілотником по Тернополю. Внаслідок атаки загинула людина та поранено ще трьох, пошкоджено житловий будинок, школу та 20 автомобілів.
Головні тези:
- Російські війська вдарили по Тернополю безпілотником, що призвело до загибелі однієї людини та поранення трьох осіб
- Атака спричинила руйнування будинків, шкіл та автомобілів, було евакуйовано близько 100 мешканців
- Після події на місці розгорнуто мобільний пункт незламності для допомоги постраждалим, працюють психологи
- Попередні атаки РФ на Тернопіль призвели до пошкодження критичної інфраструктури та проблем з електропостачанням та теплопостачанням
- Унаслідок атаки не курсували тролейбуси, на автобуси вийшли на заміну для забезпечення транспортного сполучення
Росія атакувала Тернопіль
Як повідомляє ДСНС, уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.
Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.
Попередні атаки РФ на Тернопіль
26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю. Зокрема окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Внаслідок атаки у Тернополі та інших населених пунктах було відсутнє стабільне електропостачання. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонували, їх робота підтримувалась генераторами.
Також у Тернополі не курсували тролейбуси. Їм на заміну вийшли на маршрути автобуси.
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