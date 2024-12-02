РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены

Российские военные ударили беспилотником по Тернополю. В результате атаки погиб человек и ранены еще трое, повреждены жилой дом, школа и 20 автомобилей.

Россия атаковала Тернополь

Как сообщает ГСЧС, ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар.

Фото — ГСЧС

Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

Фото — ГСЧС

На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.

Предыдущие атаки РФ на Тернополь

26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. В частности, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры.

В результате атаки в Тернополе и других населенных пунктах отсутствовало стабильное электроснабжение. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционировали, их работа поддерживалась генераторами.

Также в Тернополе не курсировали троллейбусы. Им взамен вышли на маршруты автобусы.