РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены

ДСНС Украины
РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены
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Российские военные ударили беспилотником по Тернополю. В результате атаки погиб человек и ранены еще трое, повреждены жилой дом, школа и 20 автомобилей.

Главные тезисы

  • Атака Российских военных на Тернополь привела к гибели одного человека и ранению трех, повреждены жилой дом, школа и 20 автомобилей.
  • На месте происшествия развернут мобильный пункт несокрушимости для помощи пострадавшим, работают психологи.
  • Предыдущие атаки РФ на Тернополь вызвали проблемы с электроснабжением и теплоснабжением, троллейбусы не курсировали, а на автобусы вышли на замену для обеспечения транспортного сообщения.
  • По данным ГСЧС, в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что привело к масштабному пожару. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы.

Россия атаковала Тернополь

Как сообщает ГСЧС, ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар.

Фото — ГСЧС

Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей были эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

Фото — ГСЧС

На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.

Предыдущие атаки РФ на Тернополь

26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. В частности, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры.

В результате атаки в Тернополе и других населенных пунктах отсутствовало стабильное электроснабжение. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционировали, их работа поддерживалась генераторами.

Также в Тернополе не курсировали троллейбусы. Им взамен вышли на маршруты автобусы.

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