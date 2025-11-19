Удар РФ по Тернополю. Крылатые ракеты Х-101 содержали иностранные компоненты
Удар РФ по Тернополю. Крылатые ракеты Х-101 содержали иностранные компоненты

Воздушные Силы ВСУ
Тернополь
В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования «Оленья»), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования «Энгельс») и «Украинка». Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ.

  • Российские ракеты Х-101 с иностранными компонентами попали в жилые дома Тернополя, вызвав террористический акт.
  • Стражи порядка проводят расследование и устанавливают факты инцидента.
  • Компоненты крылатых ракет имеют иностранных производителей, включая компании из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и др.

Правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

По достоверным данным, которые уже не раз предоставлялись партнерам, российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других.

По состоянию на 16.00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, попавшей в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, сделанная в четвертом квартале 2025 года.

Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста.

Ситуация в Тернополе — последние подробности

