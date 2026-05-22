У Малі повстанці вперше збили шахед РФ із китайськими компонентами

На півночі Малі повстанці 18 травня збили російський ударний безпілотник Shahed-136 («Гарпія-А1»), який використовували пов’язані із РФ найманці. Дрон містив електроніку китайських компаній та компоненти іноземного виробництва.

У Малі вперше збили російський шахед з китайськими компонентами

Про це повідомив уповноважений Президента із питань санкційної політики Владислав Власюк.

18 травня на півночі Малі повстанці збили російський ударний дрон Shahed-136 («Гарпія-А1»), який використовувався для підтримки пов'язаних із РФ найманців у регіоні. Це перший підтверджений випадок застосування такого БПЛА в Сахелі.

Власюк уточнив, що йдеться про нову модифікацію серії «КК» із повітряним підривом бойової частини.

Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони — зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво.

Він також зауважив, що у дроні, збитому в Малі, були компоненти (мікросхеми, транзистори, діоди та реле) китайських компаній Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic та NCR Industrial. Також використовувалися деталі STMicroelectronics.

За його словами, це звичайна цивільна електроніка, яку можна знайти на відкритому ринку.

Водночас ця ж типова конфігурація електроніки зустрічається і в дронах, які Росія застосовує проти України.