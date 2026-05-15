Удар РФ по Киеву 14 мая. Все ракеты Х-101 имеют западные компоненты
Источник:  Укринформ

Все ракеты Х-101, которыми враг атаковал Киевщину в ночь на 14 мая, - из одной партии, изготовленной ориентировочно во втором квартале 2026 года с использованием западных компонентов.

Главные тезисы

  • Все ракеты Х-101, используемые РФ при атаке на Киев, содержат западные компоненты из одной партии производства 2026 года.
  • Использование западных компонентов в ракетах свидетельствует о неэффективности санкций против России.

Все ракеты Х-101, которыми РФ атаковала Киев, содержат западные компоненты

Это подтвердил во время онлайн-встречи с журналистами Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

По словам чиновника, ближе к концу дня 14 мая стало ясно, что все ракеты Х-101, запущенные в ту ночь по Киевщине, происходят из одной партии.

Одна попала в жилой дом на левом берегу Киева, где погибли 25 человек, еще одна — в заправку в районе ДВРЗ, третья — в Белой Церкви, где, вероятно, речь идет о промахах. Все это изделия одной серии, ориентировочно второго квартала 2026 года.

Анализируя ситуацию, с технической точки зрения можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, подтверждается тенденция: то, что применяется для атак на Украину, россияне берут прямо с конвейера. Следовательно, следует по-другому оценивать заявления о возможных «перемириях» на короткий срок: враг просто использует это время для накопления вооружений.

Во-вторых, тревожит то, что свежие партии ракет содержат значительную часть западных компонентов. Отдельный вопрос — дата производства этих компонентов. Думаю, встретим на маркировке и конец 2025 года, а часть может быть изготовлена уже и в 2026-м. Это означает, что все усилия, направленные на блокировку поставок и остановку потока необходимых врагу иностранных компонентов, пока недостаточны.

Соответствующие материалы, по его словам, 14 мая (в который раз) передали международным партнерам. Приоритетной темой переговоров с ними остается исключение обхода агрессором санкций.

В то же время, есть и положительные сдвиги. Среди материалов — отчеты одного из правоохранительных органов США. За последний год зафиксировано более десяти случаев, когда удалось обнаружить и остановить каналы поставок компонентов в РФ на миллионы долларов.

Он также упомянул историю с компанией NVIDIA. Год назад российская сторона начала активно интегрировать модули искусственного зрения в беспилотники, в частности, в некоторые модификации аппаратов типа «Шахед». Однако эта технология не стала массовой.

По всей видимости, это связано с тем, что в тот же период, по нашим данным, американские спецслужбы смогли перекрыть часть критических поставок. Это подтверждают и материалы, которые мы видели, в частности, фото изъятых партий и логистических контейнеров.

Но есть и противоположные примеры. Речь идет, к примеру, об анализе компонентов, среди производителей которых фигурирует одна из крупнейших европейских компаний, производящая микроэлектронику, STMicroelectronics (Швейцария). Украина пытается «достучаться» этого производителя. В частности, через наше посольство в Швейцарии компании передали примерно 50 серийных номеров изготовленных ею компонентов, обнаруженных в этом году.

К сожалению от STM слышим позицию, что речь идет о «мелких компонентах», которые якобы не представляют существенной проблемы, или производят их не в Швейцарии, а следовательно влияние ограничено. Такой подход существенно отличается от реакции других партнеров и вызывает беспокойство, поэтому работа по этому направлению ведется отдельно и более интенсивно.

Что касается других производителей, то процесс, по его оценкам, более структурирован. Отработан механизм передачи обнаруженных образцов для анализа производителями.

Компоненты, в частности, регулярно передаются партнерам в Ирландии, Германии, Великобритании и США для дальнейшего технического исследования.

