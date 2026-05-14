Россия нанесла массированный удар по Киеву — погиб человек, более 30 пострадавших

В Киеве в результате массированной российской атаки ночью 14 мая один погибший, количество пострадавших увеличилось до 32 человек, из которых один ребенок.
Главные тезисы
- В результате российской атаки на Киев погиб один человек, более 30 человек получили ранения, включая одномесячного ребенка.
- Спасательные работы идут в районах Дарницком, Оболонском и Голосеевском для поиска пострадавших и тушения пожаров.
Россия атаковала Киев дронами и ракетами: есть погибший и раненые
По состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один ребенок. Есть информация об одном погибшем. Об этом сообщила ГСЧС Украины.
В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.
Ликвидация последствий продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате удара по панельному 9-этажному жилому дому разрушены 18 квартир.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
Позже Кличко отметил, что количество раненых возросло до 32, среди них есть одномесячный ребенок.
В 9.11 количество раненых увеличилось до 33. Среди них — месячный младенец, отравившийся угарным газом, сообщил глава КМВА Ткаченко.
