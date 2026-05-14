Россия нанесла массированный удар по Киеву — погиб человек, более 30 пострадавших

В Киеве в результате массированной российской атаки ночью 14 мая один погибший, количество пострадавших увеличилось до 32 человек, из которых один ребенок.

Россия атаковала Киев дронами и ракетами: есть погибший и раненые

По состоянию на 7:30 известно по меньшей мере о 31 пострадавшем, из которых один ребенок. Есть информация об одном погибшем. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

В Дарницком районе удалось спасти 27 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоэтажки и тушения пяти автомобилей во дворе жилого дома по другому адресу.

Киев после атаки РФ

Ликвидация последствий продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.

Информация о пострадавших уточняется. Поделиться

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате удара по панельному 9-этажному жилому дому разрушены 18 квартир.

Спасательная операция в Киеве

Панельный 9-этажный жилой дом в Дарницком районе. 18 квартир разрушены. Продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, спасли из дома 11 человек. Виталий Кличко Городской голова Киева

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Позже Кличко отметил, что количество раненых возросло до 32, среди них есть одномесячный ребенок.