Россия массированно атаковала Киев — 4 погибших, более 50 раненых

В Киеве в результате комбинированной российской атаки 16 апреля 54 человека пострадали и четверо погибли, в том числе 12-летний мальчик.
Главные тезисы
- В результате комбинированной российской атаки 16 апреля в Киеве пострадали 54 человека и погибли 4 человека, включая 12-летнего мальчика.
- Подольский и Оболонский районы Киева получили больше всего ущерба: повреждены десятки домов, гостиницы, офисные центры и другие объекты.
Россия убила 4 человека в Киеве в ночь на 16 апреля
По состоянию на 8:00 известно о четырех погибших. Пострадали не менее 54 человек.
Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина — в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.
Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.
Всего в Киеве повреждено 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.
По данным полиции, враг прицельно избивал по правому берегу Киева — больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и приватные дома, офисный центр, здание отеля, автосалон и автозаправочная станция.
На местах российских ударов продолжают работать полицейские, сотрудники ГСЧС и другие экстренные службы.
Больше по теме
