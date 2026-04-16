Россия массированно атаковала Киев — 4 погибших, более 50 раненых

В Киеве в результате комбинированной российской атаки 16 апреля 54 человека пострадали и четверо погибли, в том числе 12-летний мальчик.

Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина — в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.

Всего в Киеве повреждено 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.

По данным полиции, враг прицельно избивал по правому берегу Киева — больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и приватные дома, офисный центр, здание отеля, автосалон и автозаправочная станция.

