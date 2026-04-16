Россия массированно атаковала Киев — 4 погибших, более 50 раненых
В Киеве в результате комбинированной российской атаки 16 апреля 54 человека пострадали и четверо погибли, в том числе 12-летний мальчик.

Главные тезисы

  • В результате комбинированной российской атаки 16 апреля в Киеве пострадали 54 человека и погибли 4 человека, включая 12-летнего мальчика.
  • Подольский и Оболонский районы Киева получили больше всего ущерба: повреждены десятки домов, гостиницы, офисные центры и другие объекты.

Россия убила 4 человека в Киеве в ночь на 16 апреля

По состоянию на 8:00 известно о четырех погибших. Пострадали не менее 54 человек.

Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина — в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

Киев после атаки РФ

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.

Всего в Киеве повреждено 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.

По данным полиции, враг прицельно избивал по правому берегу Киева — больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и приватные дома, офисный центр, здание отеля, автосалон и автозаправочная станция.

Последствия атаки РФ в Киеве

На местах российских ударов продолжают работать полицейские, сотрудники ГСЧС и другие экстренные службы.

Больше по теме

Удар России по Киеву — известно о 3 погибших и 29 пострадавших
Владимир Зеленский
В Киеве продолжает расти количество пострадавших
Массированный удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло
Национальная полиция Украины
Киев
4 человека погибли и 24 пострадали в результате ударов России по Киеву
ДСНС Украины
Новая атака РФ на Киев — какие последствия

