Росія масовано атакувала Київ — 4 загиблих, понад 50 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС України
Київ
Read in English

У Києві внаслідок комбінованої російської атаки 16 квітня 54 людини постраждали і четверо загинули, серед них 12-річний хлопчик.

Головні тези:

  • У результаті масованої атаки Росії на Київ загинуло 4 людини, серед них 12-річний хлопчик, і понад 50 осіб отримали поранення.
  • Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони Києва, де пошкоджені десятки будинків, готель, офісні центри та інші об'єкти.

Росія вбила 4 людей у Київі у ніч проти 16 квітня

Станом на 8:00 відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини.

Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків і двоє іноземців.

Київ після атаки РФ

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

Загалом у Києві пошкоджені 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправна станція, ТРЦ.

За даними поліції, ворог прицільно бив по правому берегу Києва — найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки, офісний центр, будівля готелю, автосалон та автозаправна станція.

Наслідки атаки РФ у Києві

На місцях російських ударів продовжують працювати поліцейські, співробітники ДСНС та інші екстрені служби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — відомо про 3 загиблих та 29 потерпілих
Володимир Зеленський
У Києві продовжує зростати кількість постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла
Національна поліція України
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву
ДСНС України
Нова атака РФ на Київ - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?