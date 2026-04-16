Росія масовано атакувала Київ — 4 загиблих, понад 50 поранених

У Києві внаслідок комбінованої російської атаки 16 квітня 54 людини постраждали і четверо загинули, серед них 12-річний хлопчик.

Росія вбила 4 людей у Київі у ніч проти 16 квітня

Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків і двоє іноземців.

Київ після атаки РФ

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

Загалом у Києві пошкоджені 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправна станція, ТРЦ.

За даними поліції, ворог прицільно бив по правому берегу Києва — найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки, офісний центр, будівля готелю, автосалон та автозаправна станція.

Наслідки атаки РФ у Києві