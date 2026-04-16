Росія масовано атакувала Київ — 4 загиблих, понад 50 поранених

У Києві внаслідок комбінованої російської атаки 16 квітня 54 людини постраждали і четверо загинули, серед них 12-річний хлопчик.
Головні тези:
- У результаті масованої атаки Росії на Київ загинуло 4 людини, серед них 12-річний хлопчик, і понад 50 осіб отримали поранення.
- Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони Києва, де пошкоджені десятки будинків, готель, офісні центри та інші об'єкти.
Росія вбила 4 людей у Київі у ніч проти 16 квітня
Станом на 8:00 відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини.
Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.
Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків і двоє іноземців.
Загалом у Києві пошкоджені 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправна станція, ТРЦ.
За даними поліції, ворог прицільно бив по правому берегу Києва — найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки, офісний центр, будівля готелю, автосалон та автозаправна станція.
На місцях російських ударів продовжують працювати поліцейські, співробітники ДСНС та інші екстрені служби.
Більше по темі
