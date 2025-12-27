Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

Національна поліція України
Київ

У Києві внаслідок масованої російської атаки 27 грудня загинув 71-річний чоловік, постраждали 32 людини, зокрема двоє дітей.

Головні тези:

  • У результаті масованої атаки РФ по Києву загинув 71-річний чоловік, а 32 людини отримали поранення, зокрема двоє дітей.
  • Поліцейські розгорнули оперативні штаби у семи районах столиці та залучили понад 200 працівників для ліквідації наслідків атаки.
  • Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі та надають необхідну допомогу громадянам.

У Києві отримали поранення 32 людини внаслідок удару РФ

Станом на 13:30 відомо, що у Дніпровському районі столиці загинув 71-річний чоловік, його 70-річна дружина перебуває у важкому стані в лікарні.

Постраждали 32 людини, з них дві дитини.

Київ після атаки РФ

Поліцейські продовжують працювати на місцях атаки, у семи районах столиці розгорнуті оперативні штаби. Загалом для ліквідації наслідків залучені понад 200 працівників поліції.

Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Житомирщині та Київщині є постраждалі внаслідок атаки РФ
ДСНС України
Нова масована атака Росії на Україну - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — постраждали 5 людей
Віталій Кличко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — під завалами знайшли загиблу людину
Ігор Клименко
Кількість жертв та потерпілих у Києві та області продовжує зростати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?