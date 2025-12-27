Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

У Києві внаслідок масованої російської атаки 27 грудня загинув 71-річний чоловік, постраждали 32 людини, зокрема двоє дітей.
Головні тези:
- У результаті масованої атаки РФ по Києву загинув 71-річний чоловік, а 32 людини отримали поранення, зокрема двоє дітей.
- Поліцейські розгорнули оперативні штаби у семи районах столиці та залучили понад 200 працівників для ліквідації наслідків атаки.
- Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі та надають необхідну допомогу громадянам.
У Києві отримали поранення 32 людини внаслідок удару РФ
Станом на 13:30 відомо, що у Дніпровському районі столиці загинув 71-річний чоловік, його 70-річна дружина перебуває у важкому стані в лікарні.
Постраждали 32 людини, з них дві дитини.
Поліцейські продовжують працювати на місцях атаки, у семи районах столиці розгорнуті оперативні штаби. Загалом для ліквідації наслідків залучені понад 200 працівників поліції.
