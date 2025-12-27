Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

У Києві отримали поранення 32 людини внаслідок удару РФ

Станом на 13:30 відомо, що у Дніпровському районі столиці загинув 71-річний чоловік, його 70-річна дружина перебуває у важкому стані в лікарні.

Постраждали 32 людини, з них дві дитини.

Київ після атаки РФ

Поліцейські продовжують працювати на місцях атаки, у семи районах столиці розгорнуті оперативні штаби. Загалом для ліквідації наслідків залучені понад 200 працівників поліції.