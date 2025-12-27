Массированный удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло

В Киеве в результате массированной российской атаки 27 декабря погиб 71-летний мужчина, пострадали 32 человека, в том числе двое детей.
Главные тезисы
В Киеве получили ранения 32 человека в результате удара РФ
По состоянию на 13.30 известно, что в Днепровском районе столицы погиб 71-летний мужчина, его 70-летняя жена находится в тяжелом состоянии в больнице.
Пострадали 32 человека, из них два ребенка.
Полицейские продолжают работать на местах атаки, в семи районах столицы развернуты оперативные штабы. В общей сложности для ликвидации последствий привлечены более 200 сотрудников полиции.
