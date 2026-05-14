Росія завдала масованого удару по Києву — загинула людина, понад 30 постраждалих
У Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 14 травня один загиблий, кількість постраждалих збільшилась до 32 людини, з яких одна дитина.

Головні тези:

  • Унаслідок масованої російської атаки в Києві загинула одна людина, а понад 30 осіб отримали поранення, серед яких є одномісячна дитина.
  • Рятувальні роботи тривають у Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах для пошуку постраждалих під завалами та гасіння пожеж.

Росія атакувала Київ дронами і ракетами: є загиблий і поранені

Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Є інформація про одного загиблого. Про це повідомила ДСНС України.

У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти автомобілів у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Київ після атаки РФ

Ліквідація наслідків продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок удару по панельному 9-поверховому житловому будинку зруйновані 18 квартир.

Рятувальна операція у Києві

Панельний 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. 18 квартир зруйновані. Триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, врятували з будинку 11 людей.

Міський голова Києва

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди.

Пізніше Кличко зазначив, що кількість поранених зросла до 32, серед них є одномісячна дитина.

О 9.11 кількість поранених збільшилася до 33. Серед них — місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомив очільник КМВА Ткаченко.

