Росія завдала масованого удару по Києву — загинула людина, понад 30 постраждалих

У Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 14 травня один загиблий, кількість постраждалих збільшилась до 32 людини, з яких одна дитина.

Росія атакувала Київ дронами і ракетами: є загиблий і поранені

Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Є інформація про одного загиблого. Про це повідомила ДСНС України.

У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти автомобілів у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Ліквідація наслідків продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок удару по панельному 9-поверховому житловому будинку зруйновані 18 квартир.

Панельний 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. 18 квартир зруйновані. Триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, врятували з будинку 11 людей.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди.

Пізніше Кличко зазначив, що кількість поранених зросла до 32, серед них є одномісячна дитина.