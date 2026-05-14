Росія завдала масованого удару по Києву — загинула людина, понад 30 постраждалих

У Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 14 травня один загиблий, кількість постраждалих збільшилась до 32 людини, з яких одна дитина.
Головні тези:
- Унаслідок масованої російської атаки в Києві загинула одна людина, а понад 30 осіб отримали поранення, серед яких є одномісячна дитина.
- Рятувальні роботи тривають у Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах для пошуку постраждалих під завалами та гасіння пожеж.
Росія атакувала Київ дронами і ракетами: є загиблий і поранені
Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Є інформація про одного загиблого. Про це повідомила ДСНС України.
У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти автомобілів у дворі житлового будинку за іншою адресою.
Ліквідація наслідків продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок удару по панельному 9-поверховому житловому будинку зруйновані 18 квартир.
За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди.
Пізніше Кличко зазначив, що кількість поранених зросла до 32, серед них є одномісячна дитина.
О 9.11 кількість поранених збільшилася до 33. Серед них — місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, повідомив очільник КМВА Ткаченко.
