Россия и Китай будут совместно строить новую железнодорожную линию через границу

Россия и Китай подписали 20 мая соглашение о совместном строительстве новой железнодорожной ветви через общую границу.

Путин и Си подписали соглашение о строительстве новой железнодорожной ветки

Официальные лица подписали соглашение в Пекине во время церемонии с участием глав Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Проект предусматривает строительство второй железнодорожной линии с китайским стандартным путём на границе между Забайкальском на Дальнем Востоке России и Манчжурией в китайском регионе Внутренняя Монголия, сообщило Министерство транспорта России.

В марте российское ведомство проинформировало об ожиданиях, что новая линия увеличит годовую пропускную способность на 11 миллионов тонн к 2030 году, или почти на 50 дополнительных пар грузовых поездов в день.

Сечение Забайкальск-Манчжурия является самым загруженным железнодорожным контрольно-пропускным пунктом на границе между Россией и Китаем и важной торговой артерией. Сейчас грузы приходится перегружать из российских вагонов с более широким колеем 1520 миллиметров на китайскую систему со стандартным колеем 1435 миллиметров.

Объемы торговли между двумя странами выросли более чем на 50% и превысили 200 млрд долларов в год с полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой западные санкции, углубившие зависимость Москвы от Китая.

Однако торговля между двумя странами уже много лет ограничивается узкими местами на железной дороге.

Москва использовала свою железнодорожную сеть для перенаправления значительной части экспорта сырья, такого как уголь и алюминий, в Китай, поскольку Европейский Союз ввел ограничения на импорт из России. Россия также увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности по суше.

Ранее обе страны заявили, что намерены увеличить объемы торговли путем развития совместных проектов сельскохозяйственной инфраструктуры на Дальнем Востоке России, в том числе зерновых терминалов, предприятий по переработке пищевых продуктов и маршрутов поставок в Китай.

Российский экспорт кормов для животных в Китай также может получить толчок после того, как во время визита Путина в столицу Китая официальные лица обеих стран подписали соглашение о ветеринарных и санитарных требованиях к этой продукции.