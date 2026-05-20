Россия и Китай будут совместно строить новую железнодорожную линию через границу

Россия и Китай подписали 20 мая соглашение о совместном строительстве новой железнодорожной ветви через общую границу.
Главные тезисы
- Подписание соглашения между Россией и Китаем о строительстве новой железнодорожной ветки на границе является ключевым шагом для увеличения пропускной способности и развития торговых связей между странами.
- Строительство второй железнодорожной линии между Забайкальском и Манчжурией позволит увеличить годовую пропускную способность железнодорожного пути и дополнительно обеспечит экономическое сотрудничество.
Путин и Си подписали соглашение о строительстве новой железнодорожной ветки
Официальные лица подписали соглашение в Пекине во время церемонии с участием глав Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Проект предусматривает строительство второй железнодорожной линии с китайским стандартным путём на границе между Забайкальском на Дальнем Востоке России и Манчжурией в китайском регионе Внутренняя Монголия, сообщило Министерство транспорта России.
В марте российское ведомство проинформировало об ожиданиях, что новая линия увеличит годовую пропускную способность на 11 миллионов тонн к 2030 году, или почти на 50 дополнительных пар грузовых поездов в день.
Объемы торговли между двумя странами выросли более чем на 50% и превысили 200 млрд долларов в год с полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой западные санкции, углубившие зависимость Москвы от Китая.
Однако торговля между двумя странами уже много лет ограничивается узкими местами на железной дороге.
Москва использовала свою железнодорожную сеть для перенаправления значительной части экспорта сырья, такого как уголь и алюминий, в Китай, поскольку Европейский Союз ввел ограничения на импорт из России. Россия также увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности по суше.
Ранее обе страны заявили, что намерены увеличить объемы торговли путем развития совместных проектов сельскохозяйственной инфраструктуры на Дальнем Востоке России, в том числе зерновых терминалов, предприятий по переработке пищевых продуктов и маршрутов поставок в Китай.
Российский экспорт кормов для животных в Китай также может получить толчок после того, как во время визита Путина в столицу Китая официальные лица обеих стран подписали соглашение о ветеринарных и санитарных требованиях к этой продукции.
