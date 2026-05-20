Си и Путин цинично раскритиковали "безответственную" оборонную политику США

Китай и Россия на совместном саммите 20 мая осудили планы президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита "Золотой купол" и "безответственной" ядерной политики Вашингтона.

Си и Путин набросились на Трампа из-за "Золотого щита" и ядерной политики

В совместном заявлении Си и главы Кремля Владимира Путина говорится, что план Трампа по наземной и космической системе перехвата ракет представляет угрозу для глобальной стратегической стабильности.

В ней также высказана критика в адрес США в связи с потерей силы в феврале последнего договора, ограничивающего размер ядерных арсеналов США и России, поскольку Трамп, как отмечается, не отреагировал на предложение Москвы продлить договор еще на год.

Си и Путин оба отметили тесные российско-китайские связи, которые они закрепили в 2022 году подписанием договора о стратегическом партнерстве, менее чем за три недели до полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Совместное заявление с критикой было обнародовано спустя неделю после того, как президент Си Цзиньпин принимал Трампа в Пекине.

Хотя саммит с Трампом был в основном посвящен урегулированию напряженности между двумя мощнейшими государствами мира, встреча с Путиным поставила другую задачу — как продемонстрировать прогресс в отношениях, которые обе стороны уже провозгласили «безграничными», отмечает издание.

Однако не произошло ни одного очевидного прорыва относительно нового гигантского газопровода «Сила Сибири-2», который обсуждают стороны уже годами. В преддверии визита Москва дала понять, что стремится заключить новые энергетические соглашения с Китаем, крупнейшим покупателем российской нефти.

Хотя Си заявил в среду, что сотрудничество в области энергетики и ресурсной интеграции должно стать «основой» в китайско-российских отношениях, он не упомянул газопровод.