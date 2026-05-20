Си и Путин цинично раскритиковали "безответственную" оборонную политику США

Китай и Россия на совместном саммите 20 мая осудили планы президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита "Золотой купол" и "безответственной" ядерной политики Вашингтона.
Главные тезисы
- Си и Путин осудили планы Трампа по созданию противоракетного щита и наземной системы перехвата ракет
- Они выразили возмущение утратой договора об ограничении размера ядерных арсеналов
Си и Путин набросились на Трампа из-за "Золотого щита" и ядерной политики
В совместном заявлении Си и главы Кремля Владимира Путина говорится, что план Трампа по наземной и космической системе перехвата ракет представляет угрозу для глобальной стратегической стабильности.
Си и Путин оба отметили тесные российско-китайские связи, которые они закрепили в 2022 году подписанием договора о стратегическом партнерстве, менее чем за три недели до полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
Совместное заявление с критикой было обнародовано спустя неделю после того, как президент Си Цзиньпин принимал Трампа в Пекине.
Хотя саммит с Трампом был в основном посвящен урегулированию напряженности между двумя мощнейшими государствами мира, встреча с Путиным поставила другую задачу — как продемонстрировать прогресс в отношениях, которые обе стороны уже провозгласили «безграничными», отмечает издание.
Однако не произошло ни одного очевидного прорыва относительно нового гигантского газопровода «Сила Сибири-2», который обсуждают стороны уже годами. В преддверии визита Москва дала понять, что стремится заключить новые энергетические соглашения с Китаем, крупнейшим покупателем российской нефти.
Хотя Си заявил в среду, что сотрудничество в области энергетики и ресурсной интеграции должно стать «основой» в китайско-российских отношениях, он не упомянул газопровод.
