Сі та Путін цинічно розкритикували "безвідповідальну" оборонну політику США

Китай і Росія на спільному саміті 20 травня засудили плани президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита «Золотий купол» та «безвідповідальну» ядерну політику Вашингтона.

Сі та Путін накинулися на Трампа через “Золотий щит” і ядерну політику

У спільній заяві Сі та очільника Кремля Володимира Путіна йдеться, що план Трампа щодо наземної та космічної системи перехоплення ракет становить загрозу для глобальної стратегічної стабільності.

У ній також висловлено критику на адресу США у зв'язку з втратою чинності у лютому останнього договору, що обмежував розмір ядерних арсеналів США та Росії, оскільки Трамп, як зазначається, не відреагував на пропозицію Москви продовжити договір ще на рік.

Сі та Путін обидва наголосили на тісних російсько-китайських зв’язках, які вони закріпили у 2022 році підписанням договору про стратегічне партнерство, менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Спільна заява з критикою була оприлюднена через тиждень після того, як президент Сі Цзіньпін приймав Трампа в Пекіні.

Хоча саміт із Трампом був здебільшого присвячений врегулюванню напруженості між двома найпотужнішими державами світу, зустріч із Путіним поставила інше завдання — як продемонструвати прогрес у відносинах, які обидві сторони вже проголосили «безмежними», зазначає видання.

Однак не відбулося жодного очевидного прориву щодо нового гігантського газопроводу «Сила Сибіру-2», який сторони обговорюють уже роками. Напередодні візиту Москва дала зрозуміти, що прагне укласти нові енергетичні угоди з Китаєм, найбільшим покупцем російської нафти.

Хоча Сі заявив у середу, що співпраця в галузі енергетики та ресурсної інтеграції має стати «основою» у китайсько-російських відносинах, він не згадав про газопровід.