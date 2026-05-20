Росія та Китай спільно будуватимуть нову залізничну лінію через кордон

Росія та Китай підписали 20 травня угоду про спільне будівництво нової залізничної гілки через спільний кордон.

Путін та Сі підписали угоду про будівництво нової залізничної гілки

Офіційні особи підписали угоду в Пекіні під час церемонії за участі очільників Китаю та Росії Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

Проєкт передбачає будівництво другої залізничної лінії з китайською стандартною колією на кордоні між Забайкальськом на Далекому Сході Росії та Манчьжурією в китайському регіоні Внутрішня Монголія, повідомило Міністерство транспорту Росії.

У березні російське відомство поінформувало про очікування, що нова лінія збільшить річну пропускну спроможність на 11 мільйонів тонн до 2030 року, або майже на 50 додаткових пар вантажних поїздів на день.

Перетин Забайкальськ– Манчьжурія є найзавантаженішим залізничним контрольно-пропускним пунктом на кордоні між Росією та Китаєм і важливою торговельною артерією. Наразі вантажі доводиться перевантажувати з російських вагонів із ширшою колією 1520 міліметрів на китайську систему зі стандартною колією 1435 міліметрів.

Обсяги торгівлі між двома країнами зросли більш ніж на 50% і перевищили 200 млрд доларів на рік з повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що спричинило західні санкції, які поглибили залежність Москви від Китаю.

Проте торгівля між цими двома країнами вже багато років обмежується вузькими місцями на залізниці.

Москва використовувала свою залізничну мережу для перенаправлення значної частини експорту сировини, такої як вугілля та алюміній, до Китаю, оскільки Європейський Союз ввів обмеження на імпорт з Росії. Росія також збільшила експорт сільськогосподарської продукції до Китаю, зокрема суходолом.

Раніше обидві країни заявили, що мають на меті збільшити обсяги торгівлі шляхом розвитку спільних проєктів сільськогосподарської інфраструктури на Далекому Сході Росії, зокрема зернових терміналів, підприємств з переробки харчових продуктів та маршрутів постачання до Китаю.

Російський експорт кормів для тварин до Китаю також може отримати поштовх після того, як під час візиту Путіна до столиці Китаю офіційні особи обох країн підписали угоду про ветеринарні та санітарні вимоги до цієї продукції.