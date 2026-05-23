Перехитрити Трампа. Китай скасував мита на товари з країн Африки

Країнам Африки після повернення Дональда Трампа на посаду президента США стало складніше експортувати свою продукцію в Америку через мита. Однак Китай побачив у цих труднощах можливість.

Китай скасував мита на товари з країн Африки

Зокрема, з 1 травня Пекін скасував мита на всі товари з 53 з 54 африканських країн, прагнучи завоювати бізнес і вплив на континенті.

Тепер усі товари, від вина до насіння кунжуту та вовни, надходять до Китаю без мита з усіх країн, окрім крихітної Есватіні, яка підтримує дипломатичні відносини з Тайванем.

На думку аналітиків, цей крок може ще більше наблизити населення Африки та її величезні мінеральні ресурси до Китаю.

Згідно з WSJ, багато африканських лідерів і громадян позитивно сприйняли заяву Пекіна і бачать у Китаю взірець для наслідування в його зусиллях з виведення сотень мільйонів людей зі злиднів.

Також видання пише, що цей крок, зроблений Китаєм, може забезпечити безперебійні ланцюжки поставок найважливіших мінералів, таких як кобальт, мідь і колтан.

Крім цього, він також відкриває нові можливості для китайських компаній співпрацювати з африканськими урядами в реалізації інфраструктурних, логістичних і виробничих проєктів.

Ініціатива Пекіна різко контрастує з підходом адміністрації Трампа до країн, які він назвав "країнами-смітниками".

Зокрема, 2025 року США запровадили мита в розмірі 30% на ПАР, найбільшу економіку континенту, і 15% на багату корисними копалинами Демократичну Республіку Конго.

Потім Трамп ввів мита в розмірі 10% на всі країни, але законність його дій досі перебуває на розгляді суду.