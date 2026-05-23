Перехитрити Трампа. Китай скасував мита на товари з країн Африки

Країнам Африки після повернення Дональда Трампа на посаду президента США стало складніше експортувати свою продукцію в Америку через мита. Однак Китай побачив у цих труднощах можливість.
Головні тези:
- Скасування Китаєм мит на товари з країн Африки може спричинити збільшення експорту та впливу на континенті.
- Ініціатива Китаю контрастує з підходом адміністрації Трампа, яка запроваджує мита на країни, які він називає “країнами-смітниками”.
Китай скасував мита на товари з країн Африки
Зокрема, з 1 травня Пекін скасував мита на всі товари з 53 з 54 африканських країн, прагнучи завоювати бізнес і вплив на континенті.
Тепер усі товари, від вина до насіння кунжуту та вовни, надходять до Китаю без мита з усіх країн, окрім крихітної Есватіні, яка підтримує дипломатичні відносини з Тайванем.
На думку аналітиків, цей крок може ще більше наблизити населення Африки та її величезні мінеральні ресурси до Китаю.
Також видання пише, що цей крок, зроблений Китаєм, може забезпечити безперебійні ланцюжки поставок найважливіших мінералів, таких як кобальт, мідь і колтан.
Крім цього, він також відкриває нові можливості для китайських компаній співпрацювати з африканськими урядами в реалізації інфраструктурних, логістичних і виробничих проєктів.
Ініціатива Пекіна різко контрастує з підходом адміністрації Трампа до країн, які він назвав "країнами-смітниками".
Зокрема, 2025 року США запровадили мита в розмірі 30% на ПАР, найбільшу економіку континенту, і 15% на багату корисними копалинами Демократичну Республіку Конго.
Потім Трамп ввів мита в розмірі 10% на всі країни, але законність його дій досі перебуває на розгляді суду.
