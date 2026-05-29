Китай активно готується до ядерної війни зі США

Як вдалося дізнатися редакції Reuters, китайська влада зводить у віддаленій пустелі великий військовий комплекс, який, найімовірніше, є важливою частиною підготовки Пекіну до потенційного ядерного удару з боку США.
Головні тези:
- Уже зведено понад 80 стартових майданчиків та інші споруди біля ядерних шахт.
- Саме там зберігаються ракети з найбільшою дальністю польоту.
Китай допускає ймовірність ядерної війни зі США
Глава КНР Сі Цзіньпін має цілком конкретну ціль — він хоче, щоб жодний американський перший удар по ядерному арсеналу Китаю не зміг позбавити Пекін можливості завдати удару у відповідь.
Супутникові знімки, які опинилися в розпорядженні ЗМІ, свідчать про те, що китайська влада активно розбудовує розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів і вузлів зв'язку поруч з ізольованими ядерними шахтами.
Що важливо розуміти, саме там і зберігаються ракети китайської армії з найбільшою дальністю польоту.
Згідно з даними журналістів, загалом Китай встиг звести уже понад 80 стартових майданчиків і три восьмикутні споруди на північному заході, неподалік від ядерного шахтного поля Хамі.
