Китай активно готується до ядерної війни зі США
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися редакції Reuters, китайська влада зводить у віддаленій пустелі великий військовий комплекс, який, найімовірніше, є важливою частиною підготовки Пекіну до потенційного ядерного удару з боку США.

Головні тези:

  • Уже зведено понад 80 стартових майданчиків та інші споруди біля ядерних шахт.
  • Саме там зберігаються ракети з найбільшою дальністю польоту.

Китай допускає ймовірність ядерної війни зі США

Глава КНР Сі Цзіньпін має цілком конкретну ціль — він хоче, щоб жодний американський перший удар по ядерному арсеналу Китаю не зміг позбавити Пекін можливості завдати удару у відповідь.

Супутникові знімки, які опинилися в розпорядженні ЗМІ, свідчать про те, що китайська влада активно розбудовує розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів і вузлів зв'язку поруч з ізольованими ядерними шахтами.

Що важливо розуміти, саме там і зберігаються ракети китайської армії з найбільшою дальністю польоту.

Згідно з даними журналістів, загалом Китай встиг звести уже понад 80 стартових майданчиків і три восьмикутні споруди на північному заході, неподалік від ядерного шахтного поля Хамі.

За словами трьох аналітиків з питань безпеки, вони також показують об'єкти, які можуть використовуватися для радіоелектронної боротьби, супутникового зв'язку та управління операціями, — пишуть журналісти.

