Эстония установила первые стационарные устройства для мониторинга дронов на границе с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония установила первые стационарные устройства для мониторинга дронов на границе с РФ

Эстония
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

Эстония усилила защиту своей восточной границы, установив первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов.

Главные тезисы

  • Эстония установила первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов на границе с РФ.
  • Планируется покрытие всей восточной границы этим оборудованием до конца года.

Эстония усилила защиту границы с РФ

По данным Министерства внутренних дел, первые устройства против дронов были установлены на трех участках юго-восточной сухопутной границы, в том числе возле пункта Лухамаа.

Эстония планирует покрыть этим оборудованием всю восточную границу до конца этого года.

Первые устройства уже установлены и работают. Конечно, это только начало: мы двигаемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предварительная подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценивали риски, планируя наши возможности и тщательно принимали решения, — заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

Граница Эстонии из РФ

29 мая Управление полиции и пограничной охраны (PPA) предоставило министру осмотр строительных работ на восточной границе вблизи Саатсе-Саапа и состояние установления систем наблюдения вдоль реки Пиуза.

По данным Министерства внутренних дел, PPA сейчас производит закупки для приобретения мониторингового оборудования для следующих участков, а подготовительные работы идут по плану или даже опережают график.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия слабеет". Эстония предостерегает Европу от неправильного шага
Маргус Тсахкна
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Эстония требует открыть все кластеры
Маргус Тсахкна
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония активно готовится к войне с Россией
Эстония готовится отбивать первый удар России по НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?