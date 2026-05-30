Эстония установила первые стационарные устройства для мониторинга дронов на границе с РФ

Эстония усилила защиту своей восточной границы, установив первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов.
Главные тезисы
- Эстония установила первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов на границе с РФ.
- Планируется покрытие всей восточной границы этим оборудованием до конца года.
Эстония усилила защиту границы с РФ
По данным Министерства внутренних дел, первые устройства против дронов были установлены на трех участках юго-восточной сухопутной границы, в том числе возле пункта Лухамаа.
Эстония планирует покрыть этим оборудованием всю восточную границу до конца этого года.
29 мая Управление полиции и пограничной охраны (PPA) предоставило министру осмотр строительных работ на восточной границе вблизи Саатсе-Саапа и состояние установления систем наблюдения вдоль реки Пиуза.
По данным Министерства внутренних дел, PPA сейчас производит закупки для приобретения мониторингового оборудования для следующих участков, а подготовительные работы идут по плану или даже опережают график.
