Эстония установила первые стационарные устройства для мониторинга дронов на границе с РФ

Эстония усилила защиту своей восточной границы, установив первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов.

По данным Министерства внутренних дел, первые устройства против дронов были установлены на трех участках юго-восточной сухопутной границы, в том числе возле пункта Лухамаа.

Эстония планирует покрыть этим оборудованием всю восточную границу до конца этого года.

Первые устройства уже установлены и работают. Конечно, это только начало: мы двигаемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предварительная подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценивали риски, планируя наши возможности и тщательно принимали решения, — заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

29 мая Управление полиции и пограничной охраны (PPA) предоставило министру осмотр строительных работ на восточной границе вблизи Саатсе-Саапа и состояние установления систем наблюдения вдоль реки Пиуза.