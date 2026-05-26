Вступление Украины в ЕС. Эстония требует открыть все кластеры

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна активно добивается от Брюсселя, чтобы Европейский Союз открыл все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в блок уже в июне.

Эстония хочет видеть Украину полноценным членом ЕС

Глава эстонского МИД четко дал понять, что он не поддерживает предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Как известно, последний предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена без права голоса в Евросоюзе во время переговоров о вступлении.

Маргус Тсахкна считает, что этот сценарий не должен вообще рассматриваться, ведь Украина заслуживает стать полноценным членом блока как можно скорее.

По его словам, этот план вполне реально претворить в жизнь, особенно после того, как пал режим Виктора Орбана в Венгрии.