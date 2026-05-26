Вступ України в ЄС. Естонія вимагає відкрити всі кластери

На даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме — до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови.