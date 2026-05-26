Вступ України в ЄС. Естонія вимагає відкрити всі кластери
Джерело:  ERR

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна активно добивається від Брюсселю, щоб Європейський Союз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до блоку вже в червні.

Головні тези:

  • Як зазначив Тсахкна, йому важко спрогнозувати, наскільки швидко можуть просуватися переговори щодо вступу України.
  • Однак він закликав членів блоку не гальмувати цей процес.

Глава естонського МЗС чітко дав зрозуміти, що він не підтримує пропозицію канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Як відомо, останній запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в Євросоюзі на час переговорів про вступ.

Маргус Тсахкна вважає, що цей сценарій не повинен взагалі розглядатися, адже Україна заслуговує стати повноцінним членом блоку якомога швидше.

За його словами, цей план цілком реально втілити в життя, особливо після того, як впав режим Віктора Орбана в Угорщині.

На даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме — до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови.

Маргус Тсахкна

Глава МЗС Естонії

