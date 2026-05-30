Естонія встановила перші стаціонарні пристрої для моніторингу дронів на кордоні з РФ

Естонія посилила захист свого східного кордону, встановивши перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів.
Головні тези:
- Естонія встановила перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів на кордоні з РФ.
- Планується покриття всього східного кордону цим обладнанням до кінця року.
- Створення мережі дронів, що охоплює всю Естонію, є метою у майбутньому.
За даними Міністерства внутрішніх справ, перші пристрої проти дронів були встановлені на трьох ділянках південно-східного сухопутного кордону, зокрема біля пункту Лухамаа.
Естонія планує покрити цим обладнанням весь східний кордон до кінця цього року.
29 травня Управління поліції та прикордонної охорони (PPA) надало міністру огляд будівельних робіт на східному кордоні поблизу Саатсе-Саапа та стану встановлення систем спостереження вздовж річки Піуза.
За даними Міністерства внутрішніх справ, PPA наразі проводить закупівлі для придбання моніторингового обладнання для наступних ділянок, а підготовчі роботи йдуть за планом або навіть випереджають графік.
