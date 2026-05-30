Естонія встановила перші стаціонарні пристрої для моніторингу дронів на кордоні з РФ
Естонія посилила захист свого східного кордону, встановивши перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів.

Головні тези:

  • Естонія встановила перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів на кордоні з РФ.
  • Планується покриття всього східного кордону цим обладнанням до кінця року.
  • Створення мережі дронів, що охоплює всю Естонію, є метою у майбутньому.

Естонія посилила захист кордону з РФ

За даними Міністерства внутрішніх справ, перші пристрої проти дронів були встановлені на трьох ділянках південно-східного сухопутного кордону, зокрема біля пункту Лухамаа.

Естонія планує покрити цим обладнанням весь східний кордон до кінця цього року.

Перші пристрої вже встановлені та працюють. Звичайно, це лише початок: ми рухаємося до створення мережі дронів, яка охоплює всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Нещодавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінювали ризики, плануючи наші можливості, та ретельно ухвалювали рішення, — заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро.

Кордон Естонії з РФ

29 травня Управління поліції та прикордонної охорони (PPA) надало міністру огляд будівельних робіт на східному кордоні поблизу Саатсе-Саапа та стану встановлення систем спостереження вздовж річки Піуза.

За даними Міністерства внутрішніх справ, PPA наразі проводить закупівлі для придбання моніторингового обладнання для наступних ділянок, а підготовчі роботи йдуть за планом або навіть випереджають графік.

