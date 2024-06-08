За словами глави Міноборони Чехії Яни Чернохової, її країна не планує відправляти військових інструкторів до України для навчань українських військових.
Головні тези:
- Інформація про відмову Чехії від відправки військових інструкторів до України походить від глави Міноборони країни Яни Чернохової.
- Чернохова пояснює, що Чехія не планує відправляти інструкторів через значну відстань між країнами та інші фактори.
- Чехія активно підтримує українських військових шляхом надання навчальних можливостей на власній території.
- Позиція Чехії суперечить заявам Франції про намір відправити власних інструкторів до України для підтримки українських військових.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц також категорично відмовився від відправки німецьких військових інструкторів до України заявивши, що військових з НАТО в Україні не буде.
Чому Чехія відмовляється відправляти військових інструкторів до України
Чернохова зазначила, що на території Чехії до кінця цього року зможуть пройти навчання близько 4 тис українських військових.
Зазначається, що в кінці травня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення коаліції з країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів до України.
Підкреслюється, що перші західні інструктори можуть прибути в Україну вже за кілька тижнів.
За словами Чернохової, чеських інструкторів в Україні не буде.
Вона зазначила, що Франція та низка інших західних партнерів розглядають варіант відправки військових інструкторів, оскільки перебувають на значній відстані від України.
Чернохова підкреслила, що минулого року на території Чехії пройшли підготовку 4 тис військових і стільки ж має пройти навчання і в цьому році.
Міністерка сказала, що отримала дуже позитивні враження під час відвідування навчань, в яких одночасно можуть брати участь до 800 українців.
Хто ще категорично відмовляється від відправки військових інструкторів до України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових інструкторів до України категорично висловився проти цього.
Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі канцлер Німеччини виключив відправку німецьких військових інструкторів до України.
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