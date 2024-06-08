Чехія відмовилась відправляти військових інструкторів до України
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Чехія відмовилась відправляти військових інструкторів до України

Яна Чернохова
Джерело:  CTK

За словами глави Міноборони Чехії Яни Чернохової, її країна не планує відправляти військових інструкторів до України для навчань українських військових. 

Головні тези:

  • Інформація про відмову Чехії від відправки військових інструкторів до України походить від глави Міноборони країни Яни Чернохової.
  • Чернохова пояснює, що Чехія не планує відправляти інструкторів через значну відстань між країнами та інші фактори.
  • Чехія активно підтримує українських військових шляхом надання навчальних можливостей на власній території.
  • Позиція Чехії суперечить заявам Франції про намір відправити власних інструкторів до України для підтримки українських військових.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц також категорично відмовився від відправки німецьких військових інструкторів до України заявивши, що військових з НАТО в Україні не буде.

Чому Чехія відмовляється відправляти військових інструкторів до України

Чернохова зазначила, що на території Чехії до кінця цього року зможуть пройти навчання близько 4 тис українських військових.

Зазначається, що в кінці травня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення коаліції з країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів до України.

Підкреслюється, що перші західні інструктори можуть прибути в Україну вже за кілька тижнів.

За словами Чернохової, чеських інструкторів в Україні не буде.

Вона зазначила, що Франція та низка інших західних партнерів розглядають варіант відправки військових інструкторів, оскільки перебувають на значній відстані від України.

Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кілька сотень кілометрів. Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного, - наголошує глава Міноборони Чехії.

Чернохова підкреслила, що минулого року на території Чехії пройшли підготовку 4 тис військових і стільки ж має пройти навчання і в цьому році.

Щойно ми отримуємо інформацію про те, що зміна заповнена, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що воно того варте, - пояснює очільниця Міноборони Чехії.

Міністерка сказала, що отримала дуже позитивні враження під час відвідування навчань, в яких одночасно можуть брати участь до 800 українців.

Там чоловіки, жінки, люди різного віку та освіти, які дуже мотивовані захищати свою країну і хочуть навчитися за рекордно короткий час тому, що інші солдати вивчають важко на довготривалих курсах. Вони знають, що у них немає цього часу і вони повинні оволодіти деякими навичками практично за кілька годин, - додає Чернохова.

Хто ще категорично відмовляється від відправки військових інструкторів до України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових інструкторів до України категорично висловився проти цього.

Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі канцлер Німеччини виключив відправку німецьких військових інструкторів до України.

В Україні не буде солдатів з наших країн, а також з НАТО, - заявив Шольц.

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