У Чехії заявили про проблеми з деякими боєприпасами для України

Деякі з боєприпасів, які Чехія надає Україні в межах "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, однак це поодинокі випадки. З такою заявою виступила глава чеського Міністерства оборони Яна Чернохова.

Проблеми з боєприпасами існують, але вони не критичні

Як уже згадувалося раніше, німецьке видання Handelsblatt оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що деякі передані Чехією снаряди містили неякісні детонатори.

Окрім того, зазначалося, що Україна нібито направила Чехії листа про те, що деякі артилерійські снаряди, які постачаються в межах чеської ініціативи, вибухають передчасно.

Таким чином під загрозою опиняється не лише техніка ЗСУ, але й життя українських захисників.

За словами міністерки оборони Чехії, досі ні новий посол України Василь Зварич, ні донори, які оплачують закупівлі, не скаржилися на поставлені боєприпаси.

Ми знаємо, що купуємо не лише нові боєприпаси, але й старі, які можуть мати потенційні проблеми… Це поодинокі випадки, — заявила Яна Чернохова. Поширити

Чернохова вважає, що “снарядну ініціативу” намагаються дискредитувати

Міністерка оборони Чехії озвучила припущення, що стаття видання Handelsblatt може бути спрямована на те, щоб створити у громадськості враження, що з ініціативою щодо боєприпасів щось не так.

Ніхто з донорів не має жодних сумнівів, — наголосила вона. Поширити

Також нещодавно чеське Міністерство оборони відреагувало на заяву сенатора Лукаша Вагенкнехта, який стверджує, що в межах ініціативи із забезпечення України артилерійськими снарядами держава витрачає додаткові кошти.

Те, що поставки на сьогоднішній день були завищені приблизно на 1,4 мільярда, є абсолютно неправдивою інформацією, — йшлося в заяві відомства. Поширити

Що важливо розуміти, у межах “снарядної ініціативи”, оголошеної президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.