У Чехії заявили про проблеми з деякими боєприпасами для України

Деякі з боєприпасів, які Чехія надає Україні в межах "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, однак це поодинокі випадки. З такою заявою виступила глава чеського Міністерства оборони Яна Чернохова.
Головні тези:
- Міністерство оборони Чехії заявляє, що проблеми з боєприпасами не є критичними.
- Чехія припускає, що хтось хоче дискредитувати “снарядну ініціативу”.
- Чеське міністерство оборони спростовує чутки про надмірні витрати на постачання боєприпасів для України.
Проблеми з боєприпасами існують, але вони не критичні
Як уже згадувалося раніше, німецьке видання Handelsblatt оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що деякі передані Чехією снаряди містили неякісні детонатори.
Окрім того, зазначалося, що Україна нібито направила Чехії листа про те, що деякі артилерійські снаряди, які постачаються в межах чеської ініціативи, вибухають передчасно.
Таким чином під загрозою опиняється не лише техніка ЗСУ, але й життя українських захисників.
За словами міністерки оборони Чехії, досі ні новий посол України Василь Зварич, ні донори, які оплачують закупівлі, не скаржилися на поставлені боєприпаси.
Чернохова вважає, що “снарядну ініціативу” намагаються дискредитувати
Міністерка оборони Чехії озвучила припущення, що стаття видання Handelsblatt може бути спрямована на те, щоб створити у громадськості враження, що з ініціативою щодо боєприпасів щось не так.
Також нещодавно чеське Міністерство оборони відреагувало на заяву сенатора Лукаша Вагенкнехта, який стверджує, що в межах ініціативи із забезпечення України артилерійськими снарядами держава витрачає додаткові кошти.
Що важливо розуміти, у межах “снарядної ініціативи”, оголошеної президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
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