Ситуація на фронті. Армія РФ втратила 72 артилерійські системи

Втрати армії РФ станом на 5 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 05.10.24

особового складу — близько 659220 (+1280) осіб,

танків — 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин — 17658 (+31) од,

артилерійських систем — 19037 (+72) од,

РСЗВ — 1216 (+4) од,

засоби ППО — 970 (+5) од,

літаків — 368 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16529 (+35),

крилаті ракети — 2613 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни / submarines — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 25905 (+85) од,

спеціальна техніка — 3344 (+11).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті станом на 4-5 жовтня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.

Згідно з останніми даними, армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ.

Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 4400 обстрілів, 161 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селідове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ. Поширити

Окрім того, наголошується, що 4 жовтня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС російських окупантів.