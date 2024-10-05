Ситуація на фронті. Армія РФ втратила 72 артилерійські системи

Протягом 4 жовтня українські захисники успішно ліквідували 1280 російських загарбників, а також сотні одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- Армія РФ продовжує зазнавати серйозних втрат на полі бою.
- Російські загарбники активно атакують мирні населені пункти України, щоденно здійснюючи тисячі обстрілів.
- Ситуація на фронті складна, однак контрольована.
Втрати армії РФ станом на 5 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 05.10.24
особового складу — близько 659220 (+1280) осіб,
танків — 8916 (+8) од,
бойових броньованих машин — 17658 (+31) од,
артилерійських систем — 19037 (+72) од,
РСЗВ — 1216 (+4) од,
засоби ППО — 970 (+5) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16529 (+35),
крилаті ракети — 2613 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25905 (+85) од,
спеціальна техніка — 3344 (+11).
Ситуація на фронті станом на 4-5 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.
Згідно з останніми даними, армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 4400 обстрілів, 161 з них — із реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, наголошується, що 4 жовтня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС російських окупантів.
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