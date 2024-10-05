Ситуация на фронте. Армия РФ потеряла 72 артиллерийские системы
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте. Армия РФ потеряла 72 артиллерийские системы

Генштаб ВСУ
ВСУ
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4 октября украинские защитники успешно ликвидировали 1280 российских захватчиков, а также сотни единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает нести серьезные потери на поле боя.
  • Российские захватчики активно атакуют районы мирных населенных пунктов, ежедневно совершая тысячи обстрелов.
  • Ситуация на фронте сложная, но контролируемая.

Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили 24.02.22 to 05.10.24

  • личного состава — около 659220 (+1280) человек,

  • танков — 8916 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 17658 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 19037 (+72) ед,

  • РСЗО — 1216 (+4) ед,

  • средства ПВО — 970 (+5) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16529 (+35),

  • крылатые ракеты — 2613 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25905 (+85) ед,

  • специальная техника — 3344 (+11).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте по состоянию на 4-5 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Согласно последним данным, армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 82 авиационных удара, задействовав, в частности, 142 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил более 4400 обстрелов, 161 из них — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги, Екатериновка, Харьков, Волчанск, Билаши, Глушковка, Надежда, Изюмское, Заречное, Озерное, Лиман, Закитное, Переи Яр, Торецк, Екатериновка, Покровск, Селидово, Большая Новоселка, Нестерянка, Кушугум и Степногорск.

Кроме того, сообщается, что 4 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БпЛА и одну РЛС российских окупантов.

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