Ситуация на фронте. Армия РФ потеряла 72 артиллерийские системы

4 октября украинские защитники успешно ликвидировали 1280 российских захватчиков, а также сотни единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает нести серьезные потери на поле боя.
- Российские захватчики активно атакуют районы мирных населенных пунктов, ежедневно совершая тысячи обстрелов.
- Ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили 24.02.22 to 05.10.24
личного состава — около 659220 (+1280) человек,
танков — 8916 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 17658 (+31) ед,
артиллерийских систем — 19037 (+72) ед,
РСЗО — 1216 (+4) ед,
средства ПВО — 970 (+5) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16529 (+35),
крылатые ракеты — 2613 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25905 (+85) ед,
специальная техника — 3344 (+11).
Ситуация на фронте по состоянию на 4-5 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Согласно последним данным, армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 82 авиационных удара, задействовав, в частности, 142 КАБ.
Более того, указано, что враг совершил более 4400 обстрелов, 161 из них — из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, сообщается, что 4 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БпЛА и одну РЛС российских окупантов.
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