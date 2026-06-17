Авіатроща Су-24М на Хмельниччині — фото та подробиці трагедії

Ввечері 16 червня в Шепетівському районі Хмельницької області сталася авіакатастрофа Су-24М, внаслідок якої загинули двоє українських пілотів. Офіс генерального прокурора повідомив, що вже почалося розшифрування бортового самописця.
Головні тези:
- Ця трагедія обірвала життя 55-річного та 23-річного пілотів.
- Огляд місця події триває досі.
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині — усі деталі від ОГП
Як вдалося дізнатися ОГП, катастрофа сталася близько 19:05.
Двоє пілотів здійснювали навчально-тренувальний польот над Шепетівським районом Хмельницької області.
Ця авіатроща обірвала життя всіх членів екіпажу — пілотів 55 та 23 років.
Уже стартували першочергові слідчі дії. Правоохоронці намагаються з’ясувати усі обставини трагедії, а насамперед: технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.
Варто також зазначити, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-