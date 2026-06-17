Авіатроща Су-24М на Хмельниччині — фото та подробиці трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіатроща Су-24М на Хмельниччині — фото та подробиці трагедії

Офіс Генерального прокурора
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині - усі деталі від ОГП

Ввечері 16 червня в Шепетівському районі Хмельницької області сталася авіакатастрофа Су-24М, внаслідок якої загинули двоє українських пілотів. Офіс генерального прокурора повідомив, що вже почалося розшифрування бортового самописця.

Головні тези:

  • Ця трагедія обірвала життя 55-річного та 23-річного пілотів.
  • Огляд місця події триває досі.

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині — усі деталі від ОГП

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталася 16 червня 2026 року в Шепетівському районі, — йдеться в офіційній заяві.

Як вдалося дізнатися ОГП, катастрофа сталася близько 19:05.

Двоє пілотів здійснювали навчально-тренувальний польот над Шепетівським районом Хмельницької області.

Ця авіатроща обірвала життя всіх членів екіпажу — пілотів 55 та 23 років.

Уже стартували першочергові слідчі дії. Правоохоронці намагаються з’ясувати усі обставини трагедії, а насамперед: технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи. Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується.

Варто також зазначити, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

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