Авіатроща Су-24М на Хмельниччині — фото та подробиці трагедії

Ввечері 16 червня в Шепетівському районі Хмельницької області сталася авіакатастрофа Су-24М, внаслідок якої загинули двоє українських пілотів. Офіс генерального прокурора повідомив, що вже почалося розшифрування бортового самописця.

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині — усі деталі від ОГП

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталася 16 червня 2026 року в Шепетівському районі, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Як вдалося дізнатися ОГП, катастрофа сталася близько 19:05.

Двоє пілотів здійснювали навчально-тренувальний польот над Шепетівським районом Хмельницької області.

Ця авіатроща обірвала життя всіх членів екіпажу — пілотів 55 та 23 років.

Уже стартували першочергові слідчі дії. Правоохоронці намагаються з’ясувати усі обставини трагедії, а насамперед: технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи. Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується. Поширити

Варто також зазначити, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).