Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области — фото и подробности трагедии

Вечером 16 июня в Шепетовском районе Хмельницкой области произошла авиакатастрофа Су-24М, в результате которой погибли два украинских пилота. Офис генерального прокурора сообщил, что уже началась расшифровка бортового самописца.
Главные тезисы
- Эта трагедия оборвала жизнь 55-летнего и 23-летнего пилотов.
- Осмотр места происшествия продолжается до сих пор.
Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области — все детали от ОГП
Как удалось узнать ОГП, катастрофа произошла около 19:05.
Двое пилотов совершали учебно-тренировочный полет над Шепетовским районом Хмельницкой области.
Эта трагедия оборвала жизнь всех членов экипажа — 55-летнего и 23 летнего пилотов.
Уже стартовали первоочередные следственные действия. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства трагедии, прежде всего: техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.
Следует также отметить, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия).
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