Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области — фото и подробности трагедии

Вечером 16 июня в Шепетовском районе Хмельницкой области произошла авиакатастрофа Су-24М, в результате которой погибли два украинских пилота. Офис генерального прокурора сообщил, что уже началась расшифровка бортового самописца.

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области — все детали от ОГП

При процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, которая произошла 16 июня 2026 года в Шепетовском районе, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Как удалось узнать ОГП, катастрофа произошла около 19:05.

Двое пилотов совершали учебно-тренировочный полет над Шепетовским районом Хмельницкой области.

Эта трагедия оборвала жизнь всех членов экипажа — 55-летнего и 23 летнего пилотов.

Уже стартовали первоочередные следственные действия. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства трагедии, прежде всего: техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Создана комиссия в Министерстве обороны Украины по расследованию указанной авиакатастрофы. В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается. Поделиться

Следует также отметить, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия).