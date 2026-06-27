Воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 в Полтавской области — пилот катапультировался

Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.