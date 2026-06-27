Воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 в Полтавской области — пилот катапультировался
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Проиcшествия
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Воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 в Полтавской области — пилот катапультировался

Воздушные Силы ВСУ
самолет
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Ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29, выполнявший боевое задание в Полтавской области, однако пилот успешно катапультировался.

Главные тезисы

  • Ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29 Украинских ВВС в Полтавской области.
  • Пилот самолета успешно катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение для обследования и помощи.

Украина потеряла истребитель на Полтавщине

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

В Воздушных силах добавили, что причины и обстоятельства авиатрощи выясняются.

16 июня в Хмельницкой области произошла катастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Погибли оба члена экипажа — майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

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