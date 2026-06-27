Воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 в Полтавской области — пилот катапультировался

Ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29, выполнявший боевое задание в Полтавской области, однако пилот успешно катапультировался.
Главные тезисы
- Ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29 Украинских ВВС в Полтавской области.
- Пилот самолета успешно катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение для обследования и помощи.
Украина потеряла истребитель на Полтавщине
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
В Воздушных силах добавили, что причины и обстоятельства авиатрощи выясняются.
16 июня в Хмельницкой области произошла катастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Погибли оба члена экипажа — майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.
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