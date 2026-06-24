Румунія запровадила систему протидії дронам Merops
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Румунія запровадила систему протидії дронам Merops

дрон

Система протидії безпілотникам Merops, надана Румунії США в рамках двостороннього стратегічного партнерства, введена в експлуатацію та інтегрована в систему оборони румунських збройних сил.

Головні тези:

  • Система протидії безпілотникам Merops надана Румунії США і допомагає зміцнити оборонні можливості країни.
  • Merops виявляє, відстежує та нейтралізує невеликі повітряні цілі на малих висотах з використанням штучного інтелекту.

Система протидії безпілотникам Merops запрацювала у Румунії

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.

Перед введенням у дію система пройшла необхідні етапи випробувань, оцінки та оперативної перевірки.

Генеральний штаб оборони постійно вдосконалює систему спостереження та оборони повітряного простору з метою зміцнення здатності до реагування та підвищення рівня захисту населення.

Merops — це сучасне технологічне рішення, засноване на алгоритмах штучного інтелекту, призначене для виявлення, відстеження та нейтралізації невеликих повітряних цілей, що рухаються на малих висотах.

Впровадження цієї системи сприяє зміцненню можливостей Збройних сил Румунії щодо виявлення та протидії загрозам, що створюються безпілотними літальними апаратами, доповнюючи заходи, вже вжиті для захисту національного повітряного простору.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

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