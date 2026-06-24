Румыния ввела систему противодействия дронам Merops

Система противодействия беспилотникам Merops, предоставленная Румынии США в рамках двустороннего стратегического партнерства, введена в эксплуатацию и интегрирована в систему обороны румынских вооруженных сил.

Система противодействия беспилотникам Merops заработала в Румынии

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

Перед вводом в действие система прошла необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки. Поделиться

Генеральный штаб обороны постоянно усовершенствует систему наблюдения и обороны воздушного пространства с целью укрепления способности к реагированию и повышению уровня защиты населения.

Merops – это современное технологическое решение, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших воздушных целей, двигающихся на малых высотах.

Внедрение этой системы способствует укреплению возможностей Вооруженных сил Румынии по выявлению и противодействию угрозам, создаваемым беспилотными летательными аппаратами, дополняя меры, уже принятые для защиты национального воздушного пространства.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. Поделиться

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время русско-украинской войны.