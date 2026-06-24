Румыния ввела систему противодействия дронам Merops

Система противодействия беспилотникам Merops, предоставленная Румынии США в рамках двустороннего стратегического партнерства, введена в эксплуатацию и интегрирована в систему обороны румынских вооруженных сил.
Главные тезисы
- Система противодействия дронам Merops предоставлена Румынии США и успешно интегрирована в её систему обороны.
- Merops обнаруживает, отслеживает и нейтрализует небольшие воздушные цели на малых высотах с использованием искусственного интеллекта.
Система противодействия беспилотникам Merops заработала в Румынии
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.
Генеральный штаб обороны постоянно усовершенствует систему наблюдения и обороны воздушного пространства с целью укрепления способности к реагированию и повышению уровня защиты населения.
Merops – это современное технологическое решение, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших воздушных целей, двигающихся на малых высотах.
Внедрение этой системы способствует укреплению возможностей Вооруженных сил Румынии по выявлению и противодействию угрозам, создаваемым беспилотными летательными аппаратами, дополняя меры, уже принятые для защиты национального воздушного пространства.
В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время русско-украинской войны.
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