Румыния ввела систему противодействия дронам Merops
Категория
Мир
Дата публикации

Румыния ввела систему противодействия дронам Merops

Merops
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Система противодействия беспилотникам Merops, предоставленная Румынии США в рамках двустороннего стратегического партнерства, введена в эксплуатацию и интегрирована в систему обороны румынских вооруженных сил.

Главные тезисы

  • Система противодействия дронам Merops предоставлена Румынии США и успешно интегрирована в её систему обороны.
  • Merops обнаруживает, отслеживает и нейтрализует небольшие воздушные цели на малых высотах с использованием искусственного интеллекта.

Система противодействия беспилотникам Merops заработала в Румынии

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

Перед вводом в действие система прошла необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.

Генеральный штаб обороны постоянно усовершенствует систему наблюдения и обороны воздушного пространства с целью укрепления способности к реагированию и повышению уровня защиты населения.

Merops – это современное технологическое решение, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших воздушных целей, двигающихся на малых высотах.

Внедрение этой системы способствует укреплению возможностей Вооруженных сил Румынии по выявлению и противодействию угрозам, создаваемым беспилотными летательными аппаратами, дополняя меры, уже принятые для защиты национального воздушного пространства.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время русско-украинской войны.

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