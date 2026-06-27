"Я поки що не завершую кар'єру". Усик заінтригував ще одним великим боєм

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попри відмову від поясів не планує завершувати професійну кар'єру та анонсував великий бій.
Головні тези:
- Олександр Усик планує ще один великий бій, анонсуючи майбутню продовження своєї кар'єри в боксі.
- Боксер зазначив, що важливо для нього, щоб наступний поєдинок був великим викликом та гідним за своїм рівнем.
- Усик пояснив своє рішення відмовитися від поясів, вказавши, що зараз для нього пріоритетні великі бої та виклики.
Усик анонсував черговий великий поєдинок з невідомим суперником
Усик заявив, що готується до ще одного масштабного поєдинку, хоча ім'я наступного опонента наразі тримає в таємниці.
Також Усик пояснив свій крок зі звільненням поясів, який він зробив заради майбутнього боксу.
Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс.
Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі — у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.
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