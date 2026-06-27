"Я поки що не завершую кар'єру". Усик заінтригував ще одним великим боєм
Категорія
Спорт
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"Я поки що не завершую кар'єру". Усик заінтригував ще одним великим боєм

Усик
Джерело:  Champion

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попри відмову від поясів не планує завершувати професійну кар'єру та анонсував великий бій.

Головні тези:

  • Олександр Усик планує ще один великий бій, анонсуючи майбутню продовження своєї кар'єри в боксі.
  • Боксер зазначив, що важливо для нього, щоб наступний поєдинок був великим викликом та гідним за своїм рівнем.
  • Усик пояснив своє рішення відмовитися від поясів, вказавши, що зараз для нього пріоритетні великі бої та виклики.

Усик анонсував черговий великий поєдинок з невідомим суперником

Усик заявив, що готується до ще одного масштабного поєдинку, хоча ім'я наступного опонента наразі тримає в таємниці.

Я поки що не завершую кар'єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов'язково про нього скажу.

Олександр Усик

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу з боксу

Також Усик пояснив свій крок зі звільненням поясів, який він зробив заради майбутнього боксу.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс.

Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі — у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Після звільнення поясів WBC, WBA та IBF Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш. У травні 2026 року українець здолав нідерландця в конкурентному поєдинку, що відбувся в Єгипті.

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