"Я поки що не завершую кар'єру". Усик заінтригував ще одним великим боєм

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попри відмову від поясів не планує завершувати професійну кар'єру та анонсував великий бій.

Усик анонсував черговий великий поєдинок з невідомим суперником

Усик заявив, що готується до ще одного масштабного поєдинку, хоча ім'я наступного опонента наразі тримає в таємниці.

Я поки що не завершую кар'єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов'язково про нього скажу. Олександр Усик Абсолютний чемпіон світу з боксу

Також Усик пояснив свій крок зі звільненням поясів, який він зробив заради майбутнього боксу.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс.

Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі — у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.