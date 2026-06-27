"Я пока не завершаю карьеру". Усик заинтриговал еще одним большим боем

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик, несмотря на отказ от поясов, не планирует завершать профессиональную карьеру и анонсировал большой бой.
Главные тезисы
- Александр Усик не завершает профессиональную карьеру и готовится к новому крупному поединку в боксе.
- Усик отказался от поясов в пользу проведения более значимых боев и вызовов.
Усик анонсировал очередной крупный поединок с неизвестным соперником
Усик заявил, что готовится к еще одному масштабному поединку, хотя имя следующего оппонента держит в секрете.
Также Усик объяснил свой шаг с увольнением поясов, который он предпринял ради будущего бокса.
Я уже доказал в ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только великие бои, большие события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно уволил пояса, чтобы сверхтяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс.
Напомним, Усик стал первым боксером в истории, трижды приобретавший статус абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех основных поясов. Он достиг этого один раз в крузервейте в 2018 году и дважды — в тяжелом весе в 2024 и 2025 годах.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-