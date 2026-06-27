"Я пока не завершаю карьеру". Усик заинтриговал еще одним большим боем
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"Я пока не завершаю карьеру". Усик заинтриговал еще одним большим боем

Усик
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Источник:  Champion

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик, несмотря на отказ от поясов, не планирует завершать профессиональную карьеру и анонсировал большой бой.

Главные тезисы

  • Александр Усик не завершает профессиональную карьеру и готовится к новому крупному поединку в боксе.
  • Усик отказался от поясов в пользу проведения более значимых боев и вызовов.

Усик анонсировал очередной крупный поединок с неизвестным соперником

Усик заявил, что готовится к еще одному масштабному поединку, хотя имя следующего оппонента держит в секрете.

Я пока еще не завершаю карьеру. Впереди, как минимум, еще одно большое сражение. С кем именно, сейчас говорить рано. Мы рассматриваем разные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, большое событие и достойные условия, соответствующие тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нем скажу.

Александр Усик

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу

Также Усик объяснил свой шаг с увольнением поясов, который он предпринял ради будущего бокса.

Я уже доказал в ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только великие бои, большие события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно уволил пояса, чтобы сверхтяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс.

Напомним, Усик стал первым боксером в истории, трижды приобретавший статус абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех основных поясов. Он достиг этого один раз в крузервейте в 2018 году и дважды — в тяжелом весе в 2024 и 2025 годах.

После увольнения поясов WBC, WBA и IBF Рико Верховен предложил Усику провести реванш. В мае 2026 года украинец одолел нидерландца в конкурентном поединке, состоявшемся в Египте.

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